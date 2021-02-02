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Fenerbahçe'den Dünya Rekoru Geldi

Fenerbahçe, bir ilke imza attı ve dünya rekoru kırdı. Fenerbahçe dünyada en çok etkileşim alan kulüp hesabı oldu. Detaylar haberimizde.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Fenerbahçe'nin Twitter hesabı dünya rekoru kırdı. Hesabın 1 ay boyunca kaç milyon erişim aldığı ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

İşte Fenerbahçe'nin kırdığı dünya rekoru hakkındaki ayrıntılar.

Fenerbahçe, Twitter Hesabı Dünya Rekoru Kırdı

Fenerbahçe'nin Twitter hesabı Ocak ayı boyunca toplam 25.3 milyon etkileşim aldı. Bu erişim rakamı ile Fenerbahçe, tüm dünyadaki futbol külüplerinin resmi hesaplarını solladı ve 1. sıraya oturdu. Hesabın 25.3 milyon erişim aldığını Deportes & Finanzas duyurdu.

Barcelona 2020 yılının Eylül ayında 14 milyonluk erişim almıştı ve dünya rekorunu elinde tutuyordu. Fenerbahçe 25.3 milyon erişim ile rekorun yeni sahibi oldu.

Mesut Özil Etkisi!

Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etmişti ve bu transferin ardından sosyal medya adeta yıkılmıştı. Sarı Lacivertli kulüp Türk asıllı Alman futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sosyal medyada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer ediliyor olması büyük yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Gel gündüzle gece olalım" şarkısı ve kum saati emojisi eşliğinde paylaşım yapılmıştı. Mesut Özil de Fenerbahçe'nin paylaşımına sarı-lacivert kalpler ve kum saati emojisiyle karşılık vermişti.

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini Twitter'dan yayınladığı bir video ile açıklamıştı. Görüntülerde; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Mesut, bu güzel rüyayı gerçekleştirmeye hazır mısın?" sorusuna, Mesut Özil, "Çocukluk aşkım olan çubuklu forma için savaşmaya hazırım başkanım" şeklinde cevap veriyor.

Fenerbahçe Twitter hesabı üzerinden yapılan Mesut Özil paylaşımlarının dünya rekorunun gelmesine büyük etkisi olduğu şüphesiz gerçek. Paylaşılan tek bir gönderi 300 bin beğeni rakamının üstünde seyrediyor. Dünya rekorunun sahibi ilerleyen zamanlarda değişecek mi hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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Sizler Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin Twitter'da dünya rekoru kırması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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