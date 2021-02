Fenerbahçe'den Dünya Rekoru Geldi

Fenerbahçe'nin Twitter hesabı dünya rekoru kırdı. Hesabın 1 ay boyunca kaç milyon erişim aldığı ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

İşte Fenerbahçe'nin kırdığı dünya rekoru hakkındaki ayrıntılar.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabı Ocak ayı boyunca toplam 25.3 milyon etkileşim aldı. Bu erişim rakamı ile Fenerbahçe, tüm dünyadaki futbol külüplerinin resmi hesaplarını solladı ve 1. sıraya oturdu. Hesabın 25.3 milyon erişim aldığını Deportes & Finanzas duyurdu.

Barcelona 2020 yılının Eylül ayında 14 milyonluk erişim almıştı ve dünya rekorunu elinde tutuyordu. Fenerbahçe 25.3 milyon erişim ile rekorun yeni sahibi oldu.

𝗡𝗘𝗪 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗



💥WOW @Fenerbahce!💥



You have reached a historic high on #twitter during january 21!!



2⃣5⃣,3⃣Ⓜ of interactions



➡𝐈𝐭´𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐚 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝! pic.twitter.com/9kkQGOdZvC