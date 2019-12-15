Fenerbahçe Maçının Ardından Sivasspor'un İnternet Sitesi Hacklendi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maçın ardından Sivasspor'un resmi internet sitesi hacklendi. Sivaspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından sosyal medya sallandı.

Sivasspor Maçı Kazandı, Sitesi Hacklendi!

Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettti. Maç sonrasında sosyal medya karıştı. Sivasspor'un resmi internet sitesi olan www.sivasspor.org.tr siber saldırıya mağruz kaldı. www.sivasspor.org.tr adresin bir Fenerbahçeli taraftar tarafından ele geçirildi.

İnternet sitesinde Vedat Muriç'in fotoğrafı ve küfürlü bir yazı yayımlandı. Sivasspor'un resmi internet sitesi yapılan çalışmaların ardından yeniden eski haline geri getirildi. Sivasspor taraftarları sitenin hacklenmesi üzerine sosyal medyada büyük bir tepki göstermeye başladı. Konu ile ilgili Sivasspor tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Maçta Neler Yaşandı?

Sivasspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında Fenerbahçe bir gol attı. Maçın ikinci yarısında ise Sivasspor 3 adet gol attı ve maçı kazandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. Sivasspor şu anda 33 puan ile Süper Lig'de birinci sırada.