Fenerbahçe Token 30 Saniyede Tükendi: 15 Milyon TL Kazandırdı
Fenerbahçe Token 30 saniyede stokları tüketti. FB Başkanı Ali Koç ise Fenerbahçe Token alamadığını söyledi.
Fenerbahçe Token 30 saniyede tükendi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan basın toplantısı kapsamında duyurulan Fenerbahçe Token anlaşmasına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Paribu Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral katıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu arasındaki ortaklık projesinin lansmanı düzenlendi. Geçen hafta resmi olarak duyurulan Fenerbahçe Token, bu lansmanla birlikte satışa sunuldu. Paribu CEO’su Yasin Oral’ın açıklamasına göre Fenerbahçe Token, Etherum blok zinciri üzerindeki “utility token” olarak pazara çıkış yaptı.
Fenerbahçe kulübü olarak kripto para sektörüne adım attıklarını dile getiren Başkan Ali Koç, bu pazara erken dönemde giren Türk takımlarından biri olduklarını söyledi. Çıkan yeni kripto paranın yoğun ilgiyle karşılandığını ifade eden Başkan Koç, kripto para borsasındaki yatırımlar ile kulübe büyük katkı sağlanmasının önemine dikkat çekti.
NFT Satışları 2021'in İlk Yarısında Rekor Seviyeye Ulaştı
NFT satışları, 2021 yılının sadece ilk yarısında rekor bir sayıya ulaştı. Takas ve benzeri el değiştirmelerinin geçersiz olduğu dijital varlıklardan toplanan kazanç çoğu internet kullanıcısına dudak uçuklattı.
Fenerbahçe Token 30 saniyede tükendi, Başkan Koç alamadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın katıldığı basın toplantısında ilginç anlar da yaşandı. Fenerbahçe Token’in pazara sunulmasının ardından ‘Seçenek 2’ olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Fenerbahçe Token sadece 30 saniye gibi kısa sürede stokları tüketti.
Paribu CEO’su Yasin Oral, "Bu arada Seçenek 2 30 saniyede tükenmiş" ifadelerini kullanınca Başkan Ali Koç ise şaşkınlığını gizleyemedi. FB Başkanı, "Nasıl olur ya! Haksızlık daha biz alamadık" diyerek şakayla karışık bir tepki gösterdi. Kısa bir süre sonra tekrar söz alan Oral, 15 TL değerinde satışa çıkan 20 milyon Seçenek 1 Token’ların da bitmek üzere olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın açıklamaları şu şekilde:
"Bize göre bugün tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Bizi izleyenlere, bu alanda aktif olanlara hazırlıklı olun diyorum. Bu alana dahil olmamış ve olmak isteyenlerden rica ediyorum telefon, tablet, bilgisayarlarınızı hazır durumda bulundurun. Hesabınızı hemen açın, çünkü şu ana kadar tecrübelerimiz, hızlı davranmadığınız takdirde bu trene binememe şansızlığını yaşayabileceğiniz yönünde.
Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok. Artık kombine, forma, bilet ve yayıncı kuruluş gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Dolayısıyla yeni gelir alanlarını herkes oluşturmak durumunda. Bunun için de dijital gelirlerin çok önemli olduğunu ve bu konuda Fenerbahçe olarak yoğun çalışma yaptığımızı ifade etmiştik. Bunlardan en önemlisi de kripto varlık dünyasında Fenerbahçe'nin bulunması."
YORUMLAR