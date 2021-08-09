Fenerbahçe Token 30 Saniyede Tükendi: 15 Milyon TL Kazandırdı

Fenerbahçe Token 30 saniyede tükendi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan basın toplantısı kapsamında duyurulan Fenerbahçe Token anlaşmasına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Paribu Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu arasındaki ortaklık projesinin lansmanı düzenlendi. Geçen hafta resmi olarak duyurulan Fenerbahçe Token, bu lansmanla birlikte satışa sunuldu. Paribu CEO’su Yasin Oral’ın açıklamasına göre Fenerbahçe Token, Etherum blok zinciri üzerindeki “utility token” olarak pazara çıkış yaptı.

Fenerbahçe kulübü olarak kripto para sektörüne adım attıklarını dile getiren Başkan Ali Koç, bu pazara erken dönemde giren Türk takımlarından biri olduklarını söyledi. Çıkan yeni kripto paranın yoğun ilgiyle karşılandığını ifade eden Başkan Koç, kripto para borsasındaki yatırımlar ile kulübe büyük katkı sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Fenerbahçe Token 30 saniyede tükendi, Başkan Koç alamadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın katıldığı basın toplantısında ilginç anlar da yaşandı. Fenerbahçe Token’in pazara sunulmasının ardından ‘Seçenek 2’ olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Fenerbahçe Token sadece 30 saniye gibi kısa sürede stokları tüketti.

Paribu CEO’su Yasin Oral, "Bu arada Seçenek 2 30 saniyede tükenmiş" ifadelerini kullanınca Başkan Ali Koç ise şaşkınlığını gizleyemedi. FB Başkanı, "Nasıl olur ya! Haksızlık daha biz alamadık" diyerek şakayla karışık bir tepki gösterdi. Kısa bir süre sonra tekrar söz alan Oral, 15 TL değerinde satışa çıkan 20 milyon Seçenek 1 Token’ların da bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın açıklamaları şu şekilde: