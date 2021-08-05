Fenerbahçe Token Duyuruldu: Paribu ve Fenerbahçe Anlaştı

Paribu ve Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Token için anlaşmaya vardı. İşte Fenerbahçe Token detayları ve token sahiplerine sunulacak tüm avantajlar.

Fenerbahçe kulübü olarak kripto para sektörüne adım atacaklarını dile getiren Başkan Ali Koç, bu pazara erken dönemde giren Türk takımlarından biri olacaklarını söyledi. Çıkarılacak yeni kripto parası için çalışmalara başladıklarını söyleyen Fenerbahçe yönetimi, kripto para borsasındaki yatırımlar ile kulübe büyük katkı sağlanacağını düşünüyor.

Fenerbahçe Token nedir?

Paribu ve Fenerbahçe iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına önemli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek. Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.

Fenerbahçe Token neler sağlayacak diye merak ediyor olabilirsiniz. Fenerbahçe Token sahipleri kulüplerinin yarınına etki edebilecek. Token sahipleri, yapılacak taraftar oylamalarına, düzenlenecek özel etkinliklere, takım ve sporcularla düzenlenecek buluşmalara katılabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe ile ilgili özel adımlarda söz sahibi olma imkânı sağlayacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden gelen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Paribu ile olan bu iş birliğimiz kapsamında, Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarlarımıza taraftar token’ı olarak tanımlanan kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunulacaktır. Kulübümüzün bu yeni adımıyla taraftarlarımızın kulübümüzle etkileşimleri artacak, bağlılık odaklı iletişimimiz güçlenecektir. Fenerbahçe Token satışa çıkmasının ardından Paribu üzerinden 7/24 satın alınabilecektir. Taraftarının gücüyle dahil olduğu her alanda farkını ortaya koyan, rekorların karşılığı olan kulübümüz; yeni dünyanın dinamiklerinden biri olarak dünya genelinde ve ülkemizde tüm ilgiyi üzerine toplayan kripto varlık dünyasında da farkını ortaya koyacak! Her koşul ve fırsatta ‘Mazim Fenerbahçe, Yarınım Fenerbahçe’ sözünün tam karşılığı olan büyük taraftarımız, Fenerbahçe’nin bugünü ve yarınları adına çok önemli olan bu adımda da Kulübümüzün yanında olacaklar. İş birliğimize dair basın toplantısı, 9 Ağustos 2021 tarihinde Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenecektir.

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor tarafından tercih edilen kripto para, yurt dışında ise Paris Saint-Germain, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüpler tarafından oluşturulmuştu. Peki ya siz Fenerbahçe kripto parası hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce spor kulüpleri bu alana yönelmeli mi?