Fenomen Mobil Oyun Clash of Clans'tan Önemli Başarı

Clash of Clans isimli mobil oyun, bir dönemin en popüler oyunlarından birisiydi ve uygulama mağazasında sürekli olarak en üst sıralarda yer alıyordu.

Hatta o kadar popülerdi ki, Clash of Clans’ın simgesine benzer simgeleri olan ve adında 'Clash' ya da 'Clans' ibarelerine yer veren pek çok benzer oyun türemişti.

Clash of Clans artık eskisi kadar popüler değil ve günümüzde bu oyunu oynayan çok fazla insan kalmadı. Ancak bu fenomen oyun yine de büyük bir başarı elde etmeyi başardı. Oyunun Google Play Store’da toplam indirilme sayısı 500 milyona ulaştı.

İlk olarak 2013 yılının sonlarında yapımcı şirket Supercell tarafından piyasaya çıkarılan Clash of Clans, 500 milyon barajına 5 Kasım’da ulaştı. Karşılaştırma yapacak olursak, 2016 yılının başlarında piyasaya sürülen, Clash serisinin bir diğer oyunu Clash Royale’in halen 100 milyon barajında kaldığı görülüyor.

Clash of Clans’a 1 milyar indirmeye ulaşabilmesi için yardım etmek isterseniz ya da oyuna bir göz atmak isterseniz, Google Play Store’dan oyunu telefonunuza indirebilirsiniz.