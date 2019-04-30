Fenomen Olunca Yurdun Dört Bir Yanından Görmeye Geldiler

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından birine katılan Mehmet Akar’ın hayatı işte tam da bu noktada değişti. Daha önceden çok az kişinin tanığı Akar’ı görmek için yurdun dört bir yanından geliyorlar.

Gaziantep’te esnaflık yapan Mehmet Akar, bir yarışma programı için İstanbul’a gitti ve hayatı değişti. Yarışmada oldukça sempatik tavırlar sergileyen ve sürekli güler yüzlü olan Akar, bunun getirisini fazlasıyla aldı.

Kazancı da büyük oranda arttı

Yarışmanın hemen ardından kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen herkesin sıraya girdiğini ve bu nedenle işlerinin de açıldığını söyleyen Akar, bundan çok büyük keyif aldı. Gaziantep’e döner dönmez ilk işi tabelayı değiştirmek oldu. Yarışmanın sunucusu olan Murat Yıldırım ile olan fotoğrafını tabelaya astıran ve Fenomen yazan esnaf, halkın ilgisini çekti.

Akar, “Türkiye’nin çeşitli illerinden beni görmeye gelenler oluyor. Antalya’dan Urfa’dan, Diyarbakır’dan, Yozgat’tan gelenler var. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Yarışmanın bu kadar ses getireceğini hiç hesap etmemiştim, hiç düşünmemiştim. Bir değişiklik yapalım dedik. Tabelamızı değiştirmeye karar verdik. Tabelayı yaptırdık. Sağ tarafına yarışmadaki fotoğrafımı, sol tarafına da Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun fotoğrafını koyduk. Gerçekten insanların çok fazla ilgi alakasını çekiyor. Şimdi tabelayı gören geliyor. Fotoğraf çektiriyor. İnsanlar şaşırıp ‘Sen o yarışmadaki adam değil misin’ diye soruyor ve renkli sohbetlere koyuluyoruz. Diyerek duygularını ifade etti.