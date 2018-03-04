Fenomen Oyun Serisi Halo, Steven Spielberg ile TV Dizisi Oluyor

Microsoft, sevilen oyun serisi Halo'yu TV dizisi olarak karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2013 yılında duyurusu yapılan Halo TV dizisi projesinin rafa kaldırılmış olabileceği düşünülüyordu fakat Microsoft’tan gelen açıklamalar projenin devam ettiğini ve geliştirilmekte olduğunu gösteriyor.

Projenin yönetmen koltuğunda ise Steven Spielberg’ın olacağı açıklandı. Spielberg bu projeyi: “Tam da teknoloji ve mit yaratımının kesiştiği yerde duran Halo evrenini çığır açan bir yapımla buluşturma” fırsatı olarak tanımlıyor.

Geliştirme sürecinin devam ettiği belirtilen projeyle ilgili olarak bir Microsoft sözcüsü ve bir 343 Industries temsilcisi, AR12Gaming'e verdikleri röportajda: "Fanların beklediği ve hak ettiği en iyi Halo dizisini oluşturmamıza yardımcı olabilecek yaratıcı iş ortaklarından oluşan bir ekiple (Steven Spielberg ve Showtime) bunu en doğru şekilde yapmak istiyoruz" diyerek görüşlerini ifade ettiler.

Microsoft Studios'un yan kuruluşu olan 343 Industries, projenin yüksek kalitede olması ve beklentileri karşılaması adına çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve bunun biraz zaman aldığını belirtti. Şirket, projenin gizliliğine verdiği önemden dolayı konuyla ilgili fazla detay vermezken, dizinin gösterim tarihi, oyuncu kadrosu ve kaç sezon olacağı gibi bilgiler de açıklanmadı. Yine de Halo TV dizisinin çekimlerinin, önümüzdeki sonbaharda başlayacağı söylentileri de bir hayli fazla.