Fenomen PuCCa'nın Evi Yanlış Anlaşılma Sonucu Basıldı

Sosyal medya üzerinde milyonlarca takipçisi bulunan ve çok okunan isimlerden bir tanesi olan PuCCa takma isimli Selen Pınar Işık’ın ailesinin evi, bir yanlış anlaşılma sonucu basıldı. Baskının sebebiyse Işık’ın oğlu Batı’yı kastederek attığı tweet olarak gösterildi.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya mecralarının çokça kullanılmasından çok önce Blogspot üzerinden yazdığı yazılarla adından söz ettiren PuCCa, yayınladığı kitaplardan sonra şöhreti yakalamış ve milyonlarca takipçiye ulaşmıştı. Yazılarıyla yakaladığı ünü sosyal medyaya taşıyan PuCCa, sadece Instagram üzerinde 2 milyona yakın takipçi kazanmıştı.

Milyonlarca takipçisi bulunan Selen Pınar Işık’ın başınaysa hiç beklenmedik bir durum geldi. Işık, oğlu Batı’yla ilgili olarak Twitter’da yaptığı “Batı’nın uşağıyım” paylaşımının ardından polislerin babasının evine gittiğini ve “terör örgütüne dair kanıt aradığını” yazdı. PuCCa ayrıca kendisine geçmiş olsun diyen bir kişiye şöyle cevap verdi: "Terör örgütü, halkı isyana sevk etme… Saymışlar aileme. Kanıt eksiği varmış. Telefonlarını almışlar." PuCCa, kendisine atılan bir tweet üzerine oğlunun isminden hareketle “Batı’nın uşağıyım” cevabı vermişti. Işık'ın avukatı tarafından yapılan açıklamaysa şu şekilde oldu:

Yaşananlara sebep olduğu söylenen ve polis baskınıyla sonuçlanan olayların başlangıcıysa hemen aşağıda görebileceğini tweet sebebiyle olmuştu.