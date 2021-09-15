"Acı Atıyorum Ağabey" Diyen Fenomen Tostçu Mahmut Öldü

Fenomen Tostçu Mahmut hayatını kaybetti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı hızlı araba kullanma videolarıyla merak uyandıran Tostçu Mahmut veya gerçek adıyla Anıl Kurt, geçtiğimiz günkü kazada yaşamını yitirdi. Anıl Kurt'un tır ile kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

Tostçu Mahmut adıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Anıl Kurt, geçtiğimiz gün Adana'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Gece saat 02.30 sıralarında yaşanan kaza, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi.

Fenomen Tostçu Mahmut hayatını kaybetti

'Ütü tostu' hazırlarken sosyal medyaya konulan videoyla meşhur olan Anıl Kurt, "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınır hale gelmişti. Bunun üzerine tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren fenomen tostçu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde şube açılışına katılmıştı.

Olay yerinde edinilen bilgilere göre Kurt'un kullandığı minibüs, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. tarafından kullanılan tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin çarpışma sesini duyması üzerine kaza yerine hızlıca itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları, Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü M.Y. ise yara almazken, Kurt’un cansız bedeni otopsi için morga yerleştirildi.

Bu kazanın ardından Tostçu Mahmut'un hız tutkunu olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken aynı zamanda saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gören kullanıcılar, fenomen tostçuyu uyarmayı ihmal etmemişti.

TikTok challenge'ı bir can daha aldı

TikTok boğulma challenge 9 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlandı. ABD'li bir aile, 9 yaşındaki küçük çocuğun ölümünün ardından Cuma günü yas tutuyor. Aile üyeleri, TikTok'ta ortaya çıkan sosyal medya akımının çocuğun ölümüyle ilişkili olduğuna inanıyor.

9 yaşındaki çocuğun ailesi, TikTok'taki "boğulma challenge'ı" denedikten sonra çocuklarının öldüğünü söyledi. Belediyeden gelen ölüm duyurusuna göre, LaTerius Smith Jr. 10 Haziran 2021'de Memphis, Tennessee'de vefat etti. Genç sosyal medya kullanıcısı "eğlenceyi seven, enerji dolu, birçok hayata dokunan neşe yumağı" olarak tanımlanıyordu.

Genç TikTok kullanıcısının akrabası Barbara Williams WREG'e verdiği demeçte, "Tabutun içinde yatan bebek, büyüme fırsatını bile göremedi. Biliyorsun, bazı insanların çeşitli sitelere aptalca şeyler koyması yüzünden hayatı sona erdi" dedi.

Peki ya siz sosyal medya fenomeni olarak tanınan Tostçu Mahmut veya Anıl Kurt'un ölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.