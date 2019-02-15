Fenomenleri İlgilendiren Yeni Vergi Yasası Yürürlüğe Girdi

Para karşılığında çeşitli markalara ait ürünlerin tanıtımını, sosyal medya kanalları aracılığıyla yapan fenomenlerin vergi ödemesi gerektiğine dair yapılan tartışmalar, uzunca bir zamandır gündemi meşgul ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi düzenlemesi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YouTuber’lar, Twitter fenomenleri ve Instagrammer’lar içinde bulunduğumuz dijital çağın en önemli figürleri arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü birçok markanın sosyal medya fenomenleri ile yaptığı işbirlikleri “Influencer Marketing” denilen çok önemli bir dijital pazarlama stratejisinin doğmasına vesile oldu.

Belli bir para karşılığında çeşitli markalara ait ürünlerin tanıtımını, sosyal medya kanalları aracılığıyla yapan fenomenler, etkileşim güçlerine göre kısa zamanda binlerce hatta milyonlarca kişiye erişebiliyorlar.

İnternet siteleri ve sosyal medya üzerinden para kazananların da vergi mükellefi olması gerektiği uzun zamandır tartışılan bir konu. Geçtiğimiz yıl, internet ortamında yapılan reklamlardan vergi alınması için düğmeye basan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni vergi tasarısını tamamladı.

İnternette Reklam Yapana Yüzde 15 Vergi

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi uyarınca yüzde 15, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesi uyarınca yüzde sıfır, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca yüzde 15 vergi kesintisi yapılacak.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, tam mükellef bir kurum tarafından kendilerine internet ortamında verilen reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden yüzde sıfır vergi kesintisi yapmakla yükümlü olacak.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması halinde, bu ödemeler üzerinden yüzde sıfır vergi kesintisi yapılacak.

Ödemenin bu hizmetin verilmesine aracılık eden kuruma yapılması ve daha sonra hizmete aracılık eden kurum tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinin asıl hizmet sunucusuna ödenmesinde de vergi kesintisi yapılması gerekecek, asıl hizmet sunucusunun tam mükellef olması halinde vergisi kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Son olarak, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı yüzde 15 olacak.