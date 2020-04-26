Ferrari 2020’de 2 Yeni Model Tanıtacak

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, gelecek planları ile ilgili olarak Autocar Dergisi’ne önemli açıklamalarda bulundu. Marka, 2020 yılının sonlarına doğru 2 yeni model tanıtacağını açıkladı.

2 Yeni Model Bu Yıl İçinde Tanıtılacak

İngiliz otomobil dergisi Autocar’a konuşan Ferrari Pazarlama ve Ticari İşler sorumlusu Enrico Galliera, “Biz her zaman daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Yılın sonunda 2 yeni modelimizi tanıtacağız.” dedi.

Aslında Ferrari’nin bu yılın ikinci yarısında 2 yeni modelini tanıtması planlanıyordu. Galliera, coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle markanın Maranello fabrikasında üretimin durduğunu ve sürecin uzadığını söyledi.

Galliera ayrıca, yeni ve girilmemiş pazarlara bakmaya devam edeceklerini de söyledi. Son bir yılda F8 Tributo, F8 Spider, SF90 Stradale, 812 GTS ve Roma modellerini tanıtan Ferrari, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 yeni model daha tanıtmayı planlıyor (bunlardan biri de Stallone olabilir).

Ferrari hakkında en çok merak edilen konuların başında, markanın bir SUV modeli üretip üretmeyeceği konusu geliyor. Bu konuda henüz net bir bilgi olmasa da Galliera önemli açıklamalarda bulundu:

“Potansiyel olarak her segmentle ilgileniyoruz. Ancak Ferrari spor otomobil pazarında bir marka. Yeni segmentlere baktığımızda Ferrari’nin sahip olduğu ruhu ve pozisyonu göz önünde bulundurmak zorundayız. Spor ve GT otomobiller bizim doğal segmentlerimiz ancak mirasımızla tutarlı olduğu sürece başka segmentleri de düşünebiliriz.”

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