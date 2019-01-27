Ferrari 488 Pista Türkiye’de! Şubat Ayında Yollardaki Yerini Alacak!

Ferrari’nin 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan ve heyecanla beklenen yeni spor aracı 488 Pista, nihayet Türkiye’de de satışa sunuldu. Ferrari’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki temsilciliğini Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın yaptığı 488 Pista modeli, Şubat ayı içerisinde ilk iki müşterisine teslim edilecek.

Yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge’ın birçok teknik özelliğini, donanımını ve teknolojisini bünyesinde barındıran 488 Pista, Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin de son temsilcisi konumunda.

Günlük hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirilen 488 Pista’nın Türkiye fiyatı ve vergileri de oldukça dikkat çekici. Şubat’ta araçlarını teslim alacak olan ilk iki müşteri, 488 Pista için tam olarak 5 milyon 147 bin 805 TL’lik bir ödeme yaptı. Bu fiyatın 2.684.644 TL’sinin %160’lık ÖTV ve 785.258 TL’sinin de %18’lik KDV olduğunu belirtelim. Üstelik aracın senelik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 25 bin 54 TL!

488 Pista'nın Teknik Özellikleri

Ferrari’nin 488 GTE ve 488 Challenge modellerinden esinlenerek geliştirilen 488 Pista, 1280 kg’lık ağırlığıyla 488 GTB modelinden 90 kg daha hafif ve 50 HP (beygir) daha güçlü.

0’dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşabilen 488 Pista, 720 HP’lik motoruyla litre başına 185 HP güç üretebiliyor. Aracın motoru, 2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünü kazanmıştı. 488 Pista’nın maksimum hızı ise 340 km/s.

488 Pista’da yapılan aerodinamik geliştirmeler sayesindeyse, aracın yere basma kuvveti 488 GTB’ye göre yüzde 20 oranında artırılmış durumda.

F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi, 488 Pista’yı yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyilerinden birisi haline getiriyor.