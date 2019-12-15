Ferrari CEO’sundan Elektrikli Otomobil Açıklaması

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari de diğer birçok otomobil üreticisi gibi elektrikli otomobil fikrine giderek daha sıcak bakmaya başlıyor. Ferrari CEO’su Louis Camilleri, markanın tamamen elektrikli ilk modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hibrit Ferrari Üretilmişti

Hatırlanacağı üzere Ferrari, 2019’un ortalarında ilk plug-in hibrit modeli Ferrari SF90 Stradale’i tanıtmıştı. Hem benzinli hem de elektrikli motora sahip olan bu araç, Ferrari’nin elektrikli otomobil üretme çabalarının ilk meyvesi olarak dikkat çekmişti.

Plug-in hibrit modelden sonra şimdi de Ferrari’nin tamamen elektrikli ilk modelini ne zaman üreteceği merak ediliyor. Markadan yapılan ilk açıklamalar, tam elektrikli bir Ferrari’nin 2022 yılının sonunda geleceğini işaret ediyordu. Analistler de söz konusu modelin ancak 2023’te ortaya çıkabileceği yönünde yorumlar yapmıştı.

Tam Elektrikli Ferrari 2025'ten Sonra

Ferrari CEO’su Louis Camilleri'nin yeni açıklaması ise kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Camilleri’ye göre, Ferrari tamamen elektrikli ilk otomobilini 2025 yılından sonra üretecek. Batarya sistemleri konusunda Ar-Ge çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Camilleri, tam elektrikli bir GT modeli üzerinde çalıştıklarını ancak öngörülebilir gelecek için hibrit otomobillerin daha cazip olduğunu söyledi.

Camilleri ayrıca, “Bence elektrikli otomobil 2025 yılında gelecek. Çünkü günümüzde kullanılan batarya ve şarj sistemleri tam olarak ihtiyaçları karşılayamıyor. Sürücüsüz otomobiller ve şarj etme konusunda hâlâ önemli sorunlar var ve bu durum kısa vadede çözülecek gibi değil ama 2025 yılı sonrası bu sorunlar en aza indirilmiş olacak.” diye konuştu.