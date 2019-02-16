Ferrari de Hibrit ve Elektrikli Otomobil Piyasasına Giriş Yapıyor!

İçten yanmalı motorlara kendini adayan ve bu alandaki otomobil firmalarının öncülerinden biri olan Ferrari bile, yakın gelecekte otomobil piyasasında yaşanacak olan değişime kayıtsız kalmayarak şimdiden kendini buna hazırlıyor. Önümüzdeki yeni 10 yıla giriş yaparken Ferrari’nin otomobil yelpazesinde büyük bir değişim görmek üzereyiz.

Automotive News’e göre, Ferrari’nin yeni nesil hibrit aracı bu yıl içerisinde tanıtılacak. Markanın son çeyrek kazanç bilgilendirme toplantısında konuşan Ferrari CEO'su Louis Camilleri, yeni otomobilin Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmayacağını, bunun yerine yılın sonlarına doğru gerçekleştirilecek olan farklı bir etkinlikte tanıtılacağını söyledi. Ayrıca yeni hibrit aracın 2020 yılının başlarından itibaren satışa çıkarılarak yollardaki yerini alabileceği ifade edildi.

Adı henüz belli olmayan yeni hibrit süper otomobil, Ferrari’nin ikinci nesil hibrit sistemi üzerine inşa edilecek. Bu sistemin ilki, Ferrari’nin LaFerrari hibrit süper otomobilinde kullanılmasının yanı sıra Formula 1’de de kullanılmıştı. İddialara göre, V12 motorlu LaFerrari’den farklı olarak yeni süper otomobilde V8 motoruna yer verilecek ve bu motor 710 beygirlik 488 Pista modelinden bile daha fazla güç üretebilecek. Üstelik Ferrari CEO’su, 2022 yılından itibaren tüm Ferrari modellerinin yüzde 60’ının hibrit versiyona sahip olacağını söyledi.

2022 yılı Ferrari markası için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Marka, bu noktadan itibaren hibrit süper otomobiller sunmasının yanı sıra, elektrikli bir bataryaya sahip ilk süper otomobilini de tanıtacak. CEO Camilleri, elektrikli süper otomobil için kesin bir tarih vermese de 2022 yılında tanıtılacağını söyledi.

Ancak tüm bu gelişmeler Ferrari’nin içten yanmalı motorlara sahip süper otomobillere sırt çevirdiği anlamına gelmiyor. Markanın iki yeni sınırlı üretim modeli Monza SP1 ve SP2, 2019’un dördüncü çeyreğinden itibaren müşterilerine teslim edilecek. Ayrıca Ferrari’nin Purosangue adını verdiği, hem içten yanmalı motora sahip versiyona hem de hibrit versiyona sahip olması beklenen ilk SUV’u üzerinde çalışmalar yaptığı da biliniyor.