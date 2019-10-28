Ferrari F8 Spider’ın Türkiye’ye Geliş Tarihi Belli Oldu

Ferrari'nin yeni spor otomobili F8 Spider, İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Feriye Palace'da gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'deki potansiyel Ferrari müşterileri bu muhteşem aracı yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Etkinlikte F8 Spider’ın yanı sıra Ferrari Cockpit ofis koltukları ve Hublot’un Ferrari koleksiyonu saatleri de sergilendi.

2020'nin Son Çeyreğinde Geliyor

Etkinlikte konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Özgür Süslü, “Ferrari F8 Spider, vahşi gücü; estetik ve duygularla birleştiren çok özel bir otomobil. Kalbinde Ferrari’nin 4 yıl üst üste ‘yılın motoru’ (Engine of The Year) seçilen V8 motoru yer alan ve dünya lansmanı Eylül ayında Maranello’da gerçekleştirilen F8 Spider’ı ülkemize 2020 yılının son çeyreğinde 1 adet getireceğiz. Önümüzdeki dönemde ise ön sipariş almayı sürdüreceğiz.” dedi.

Süslü ayrıca, “F8 Spider'ı dünya lansmanından kısa bir süre sonra ülkemizdeki Ferrari tutkunlarıyla buluşturduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde ön sipariş almayı sürdüreceğimiz F8 Spider'ın ilk teslimatını ise 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleştiriyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

720 HP'lik Üstü Açılabilen Spor Otomobil

1977 yılında 308 GTS modeli ile başlayan üstü açık V8 motorlu spor otomobillerin en yeni temsilcisi olan F8 Spider, tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen bir spor otomobil olarak dikkat çekiyor.

3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP'lik motoruyla oldukça üstün bir performans sunan F8 Spider, kompakt ve kullanışlı RHT (Açılır Hard Top) tavanıyla da fark yaratıyor.