Geç mi Kaldı? Ferrari, İlk Elektrikli Otomobili İçin Tarih Verdi!

Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi güçlü rakiplerinin aksine elektrikli otomobillere karşı bugüne dek mesafeli bir yaklaşım sergiledi. Ancak, bu durum çok yakında değişecek. İtalyan üretici, bu kapsamda ilk elektrikli otomobilinin çıkış tarihini resmen duyurdu.

İlk Ferrari Elektrikli Otomobili 2025'te Tanıtılacak ve 2026'da Satışa Çıkacak

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, son yaptığı açıklamada markanın gelecek planlarına değindi. Vigna, şirketin merakla beklenen ilk elektrikli otomobilinin 2025'in sonlarında tanıtılacağını ve 2026'da satışa çıkacağını söyledi. CEO ayrıca, 'üretmek için üretmeyeceğiz' ifadesiyle aracı bekleyenlere güvence verdi.

Ferrari, elektrikli otomobil üretimine başlasa da sürücülerini en çok güvendiği unsurlardan biri olan motor sesinden asla mahrum bırakmayacak. Zira üreticinin ilk elektrikli otomobilinin sızdırılan casus fotoğraflarında dört adet egzoz çıkışı olduğunu görüyoruz. Bu sayede dışarıya sanki içten yanmalı motor gibi ses verilecek.

CEO, bununla birlikte elektrikli otomobillerin üretiminin başlamasıyla içten yanmalı motorlara veda edileceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Vigna, içten yanmalı, hibrit veya elektrikli farketmeksizin Ferrari'nin ne üreteceğinin müşterilerden gelen talep doğrultusunda belirleneceğini söyledi.