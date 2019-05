Ferrari İlk 'Plug-In Hibrit' Otomobilini Tanıttı!

Ferrari’nin, elektrikli otomobil fikrine tamamen karşı olduğunu düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. İtalyan süper otomobil üreticisi ilk plug-in hibrit modeli Ferrari SF90 Stradale’i gün yüzüne çıkardı. Bu yeni aracın, geleneksel içten yanmalı motorlar ile geleceğin elektrikli motorları arasında bir köprü görevi göreceğini söyleyebiliriz.

SF90 Stradale, 769 beygir güç üretebilen 4 litrelik bir V8 motor ile 217 beygir güç üretebilen üçlü elektrik motorunun kombinasyonu sayesinde 100 km/s’lik hıza sadece 2.5 saniyede ulaşabiliyor. Elektrik motoru ile aynı zamanda bir nebze çevre dostu bir sürüş de sağlayan süper otomobilde, sadece elektrik enerjisiyle yol almak isterseniz 25 km’den biraz daha uzun bir mesafe kat edebiliyorsunuz. Elektrik enerjisiyle çok daha fazla mesafe kat etmeyi bekleyenler için bu durumun biraz hayal kırıklığı yarattığına hiç şüphe yok ancak bu enerji, trafiğin sıkışık olduğu zamanlarda fazladan yakıt (benzin vb.) tüketmek istemeyenler için oldukça faydalı bir seçenek olabilir.

Kağıt üzerinde bakıldığında, 340 km/s’lik maksimum hıza erişebilen SF90 Stradale’in, maksimum hızı 350 km/s olan LaFerrari’den daha güçsüz olduğu söylenebilir. Ancak gerçekte SF90 Stradale’in daha hızlı olması bekleniyor. Çünkü SF90 Stradale’deki yeni güç aktarma sistemi, tork yönlendiricili dört tekerlekten çekiş sistemi, daha hızlı sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ve daha düşük toplam ağırlık, SF90'ın Ferrari'nin kendi test pistinde LaFerrari'den bir saniye daha hızlı olmasını sağlayabilir. Bu nedenle SF90 Stradale, gelmiş geçmiş en güçlü ve en hızlı Ferrari olarak nitelendiriliyor.

Süper otomobilin kabin kısmına da yeni teknolojilerin eklendiğini söyleyebiliriz. Roadshow’a göre, manettino gibi kontroller ile birlikte direksiyon da tanıdık olacak. Bunun yanı sıra hibrit modların ve diğer özelliklerin kontrolünü sağlayan sayısız kapasitif dokunmatik arayüz de aracın iç mekanında yer alacak.

Ferrari, SF90 Stradale’in ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı ile ilgili henüz bilgi vermedi. Ancak bu süper otomobilin bir üretim modeli olduğu ifade ediliyor. Yani bu da demek oluyor ki, bu araç sınırlı sayıda üretilen özel bir model olmayacak ve çok sayıda üretilecek. Yine de zaten oldukça pahalı olan bir serinin en üst seviye modeli olarak gelecek olması, SF90 Stradale’i satın almaya ancak birkaç kişinin gücünün yetebileceğini gösteriyor. Ancak aracın sınırlı sayıda üretilen özel bir model olmaması sayesinde, Ferrari ile yakın ilişkilerinizi kullanmak zorunda kalmadan da bu süper otomobile sahip olma şansınız var.

Şimdilik Ferrari’nin tamamen elektrikli bir otomobil piyasaya süreceğini gösteren herhangi bir işaret yok ve muhtemelen bunun için acele de edilmiyor. Bu, imaj ve çevre düzenlemeleri ile ilgili her şey kadar önemli bir durum. Ancak bu durum, yüksek performanslı içten yanmalı motorlara sahip otomobiller ile özdeşleşen bir markanın bile, zamanla değişime ayak uydurması gerektiğini gösteriyor. Birçok ülkede içten yanmalı motorlara sahip otomobillerin satışlarının sonlandırılmasına yönelik son tarihler belirlenirken, Ferrari ve benzer otomobil markalarının tamamen elektrikli otomobillere ne zaman geçiş yapacağı da büyük merak konusu.

The #FerrariSF90Stradale marks a new chapter in #Ferrari history with the introduction of our first series production PHEV delivering 1,000 cv and a maximum speed of 340 km/h.



Discover more at https://t.co/065qp19A8q pic.twitter.com/onriGsVPRJ