Ferrari Kendi Elektrikli Süper Arabasını Üretebilir

Günümüzde elektrikli araba modellerinin sayısı ve kalitesi giderek artıyor. Daha uzun mesafe yol alan, daha güçlü motora sahip elektrikli araçlar geleceğin araçları olarak görülüyorlar.

Yüzyılımızın en prestijli araba üreticilerinden olan Ferrari gerek motor sporlarındaki başarıları olsun, gerekse lüks araba modelleri olsun birçoğumuzun rüyalarını süslüyor. Ferrari arabalar şu ana kadar hep fosil yakıt kullanan araçlardı. Fakat bu durum yakın gelecekte değişebilir.

Hatırlanacağı üzere Ferrari'nin bir önceki başkanı, 7 yıl önce bir açıklama yapmış ve bu açıklamada hiçbir zaman elektrikli bir araç üretmeyeceklerini dile getirmişti; ama bu görüş yeni yönetim ile birlikte değişmiş görünüyor. Firmanın üst düzey yöneticilerinden olan Sergio Marchionne, yeni açıklamasında elektrikli araçlara değindi ve eğer bir elektrikli süper araba yapılacaksa Ferrari'nin bu işi yapacak ilk firma olacağını iddia etti. Bu da hız canavarı Ferrari elektrikli arabaları asfaltlarda görebileceğimiz anlamına geliyor.

Ferrari'nin böyle bir politika değişikliğine gitmesinin sebebi ise Tesla'nın başarısı olmuş. Sergio Marchionne, insanların Tesla'nın yaptıklarından büyülendiğini kabul ediyor. Elon'un yaptıklarını küçümsemek istemediğini belirten Marchionne, buna rağmen Elon Musk'ın yaptığı şeyin hepimiz tarafından yapılabileceğini iddia etmekte.

BMW, Mercedes, Nissan, VW grubu gibi devler, çoktan gelecek planlarını elektrikli araçlara doğrultmuş haldeler. Daha doğa dostu teknolojilere ağırlık veriliyor olması sevindirici bir gelişme.