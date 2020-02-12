Ferrari SF 1000 Tanıtıldı!

2007 yılından bu yana şampiyonluk hasreti duyan Ferrari, bu yıl sınırları zorlayacak gibi gözüküyor. Şirket, SF1000 modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Karşınızda Formula SF1000!

Yaklaşık on üç yıl gibi uzun bir süredir şampiyonluğa ulaşamayan ve bu duruma bir son vermek isteyen Ferrari, düzenlediği tören ile birlikte Ferrari SF1000 modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. 2020 yılında pistlere çıkacak olan bu aracın keskin hatları ve agresif tasarımı ile dikkatleri çektiğini söyleyebiliriz.

Tören sırasında konuşma yapan Mattio Binotto, "Bu tasarımı yaparken aracın alt kuvvetine önem verdik. Bu sayede yol tutuşu artmış oldu. SF1000'in aerodinamiği için yer verdiğimiz bu keskin hatları tasarımdan anlayabilmeniz mümkün." dedi.

Bildiğiniz üzere Formula, Formula 1 tarihinde en çok şampiyonluk kazanan takım konumunda bulunuyor. Bugüne dek 16 şampiyonluğu elde eden takımın son şampiyonluğu ise 2007 yılında, Kimi Raikkonen ile gerçekleşmişti. Peki siz yeni araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni araç şampiyonluğa ulaşmakta önemli bir etken olabilecek mi? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.