Ferrari'nin Siber Güvenlik ve Altyapısı Kaspersky'a Emanet

Kaspersky, Ferrari ile yaptığı güvenlik anlaşmasının 10. yılını kutluyor. Formula 1 takımı Scuderia Ferrrari’nin siber güvenlik sponsoru olan Kaspersky, teknik konularda da iş birliğiyle Ferrari’ye siber güvenlik ve altyapı koruması sağlıyor.

Siber güvenlik markası Kaspersky, 2010 yılından bu yana dünyanın dört bir yanındaki yarış pistlerinde Ferrari’ye siber güvenlik ve altyapı sağlıyor. Sponsorluk anlaşmasının yanı sıra Kaspersky, Ferrari’nin en son teknoloji BT güvenliği önlemlerinden yararlanmasını sağlıyor.

Ferrari’ye siber güvenlik ve altyapı sağlanıyor

Ferrari’ye siber güvenlik ve altyapı korumasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky, “Formula 1’e 10 yıl önce katıldık ve o günden bu yana Ferrari ile güçlü bir iş birliği kurduk. Teknolojik liderlik, yenilik tutkusu ve yapılan işte daha iyi olma gibi tutkuları paylaşıyoruz” dedi ve ekledi:

“İnsanların dijital fırsatları yakalamasını sağlayan teknolojileri koruma altına alarak dünyayı daha güvenli hale getirmeyi kendimize görev edindik. Ferrari’nin verilerini güvene aldığımız 10 yıllık iş birliği, hızın ve sorunlara hızlı tepki vermenin önemini anlamamıza yardımcı oldu"

Kaspersky uç nokta güvenliği gibi kurumsal koruma altına alınmasının yanı sıra sızma testleri, zayıflık değerlendirmeleri ve tehdit istihbaratı gibi hizmetler de sunuyor. Ferrari’ye siber güvenlik ve altyapı anlaşmasının 10. yılını kutlamak için Kaspersky her iki marka için özel bir iletişim kampanyası başlattı.