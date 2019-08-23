Fez, Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu

Bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu sizleri bekliyor. Fez oyununu hesabınıza giriş yaparak 29 Ağustos 2019 tarihine kadar indirebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeniden iki ücretsiz oyun verilecek. Bunlardan bir tanesi Celeste, diğeri ise Inside.

İlk olarak Xbox 360 için 2012 yılında satışa sunulmuş olan Fez, geliştiricisi Polytron Corporation ve yayıncısı da Trapdoor olan bulmaca-platform oyunu. Oyunda iki boyutlu bir dünyada yaşadığına inanan Gomez isimli bir karakteri yönetiyoruz. Karakterimizin oyuna adını veren Fez ile tanışması neticesinde durum daha değişik bir hal alıyor. Öyle ki içinde yaşadığı dünyanın esasında dört tarafı olan üç boyutlu dünyanın bir parçası olduğu ortaya çıkıyor. Hikayedeki amacımız ise bu beceriyi kullanarak küp parçalarını toplamak, büyük küpü eski haline getirmek ve böylece evreni çöküşten kurtarmak olacak.

Oynanış olarak oldukça ilginç bir yapıya sahip olan oyunda, üç boyutlu dünyanın diğer iki boyutlu görüntüleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu mekanik sayesinde yeni gidiş yolları açarak daha önceden erişemediğiniz yerlere erişebilmeniz mümkün oluyor.

Bunun dışında bir platformdan diğerine atlamak, şalterleri çalıştıran kasalar, geçitleri açan bombalar ve karakterimizin yukarılara çıkmasını sağlayacak olan itenekler de mevcut. Fez oyunun araştırma kısımlarında ise bulunmayı bekleyen gizli kodlar ve kabartmalar, hazine haritaları ve sandıkları ve gizli odalar bulunuyor.