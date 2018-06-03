Fiat Chrysler, Avrupa’da Dizel Araç Üretimini Sonlandırıyor

Günümüzün otomotiv devlerinden Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Avrupa’da dizel araç üretimini sonlandırma kararı aldı. FCA CEO’su Sergio Marchionne, önümüzdeki 3 yıl içinde dizel araçlarını Avrupa’dan tamamen kaldırmayı planladıklarını açıkladı. FCA son dizel binek otomobilini 2021 yılında satacak ve önümüzdeki 5 yıl boyunca hibrit ve elektrikli araçlara odaklanacak.

FCA, Mercedes ve en çok da Volkswagen’in adının karıştığı emisyon skandalından sonra, düzenleyici ve denetleyici kurumlar emisyonlar ve testler konusunda her zamankinden daha da katı hale geldiler.

Bu katı kuralları ve dizel araçların çevreye olumsuz etkilerini değerlendiren otomotiv devleri, giderek dizelden uzaklaşmaya başladılar. Bunun sonucunda da günümüzde dizel araçlar her ne kadar benzinli araçlara kıyasla yakıt anlamında daha ekonomik olsalar da, dizel araç satışlarında giderek bir düşüş yaşandığı görülüyor.

FCA CEO’su Sergio Marchionne, FCA’nın Avrupa’daki son dizel binek otomobilini 2021 yılında satmayı planladıklarını ve bunun yanısıra küresel piyasaya daha fazla hibrit ve elektrikli araç sunabilmek adına 5 yıllık bir plan geliştirdiklerini söyledi. 2022 yılında FCA, Avrupa’da sattığı araçların yüzde 60’ını elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyor.

Ancak FCA yine de dizel kamyonların ve ticari araçların üretimine devam edecek. FCA şu sıralar ABD’de “2019 Ram 1500” ve “Jeep Wrangler” modellerinin dizel versiyonlarını tanıttı. Şirket ayrıca, 2019 yılında “pazardaki en güçlü dizel” sıfatıyla yeni ağır pickup aracını da tanıtacak. Ancak bu araçlar çoğunlukla ABD pazarına özel araçlar çünkü ABD otomotiv pazarında işler diğer pazarlarda olduğundan daha farklı yürüyor.

FCA önümüzdeki 5 yıl içerisinde, Fiat, Jeep, Ram, Alfa Romeo ve Maserati markaları altında 25 hibrit ve plug-in hibrit (fişe takılarak şarj edilebilen) aracını piyasaya sürmeyi hedefliyor. FCA ayrıca, 8 adet tamamen elektrikli otomobil daha üretmeyi planlıyor. Bunların da sırasıyla, 4 adet Jeep, 2 adet elektrikli 500s, 700 beygirlik Alfa Romeo 8C’nin yenilenmiş versiyonu ve Maserati’nin yaklaşan elektrikli Alfieri modelinden oluşması bekleniyor.