Fiat-Chrysler Grubunun Yeni Bilgi-Eğlence Sistemi Görücüye Çıktı

2017 yılında güçlerini birleştiren Fiat ve Chrysler firmaları, ürettikleri Uconnect isimli kesintisiz Android bağlantısı olan cihaz için tasarlanan yeni nesil bilgi ve eğlence sistemini tanıttı.

Uconnect 5 isimli yazılım, Alexa desteği ve çok daha iyi OTA güncellemelerine sahip. Bunların yanı sıra kablosuz CarPlay ve Android Auto desteği de bulunan yeni sürüm yazılım, teknoloji severler tarafından büyük beğeni topladı.

Yeni sistem, gelecekteki Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ve Fiat araçları için entegre Alexa desteği, geliştirilmiş kablosuz yazılım güncellemeleri ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de dahil olmak üzere çok sayıda yeni özellik içeriyor.

5 Kat Daha Hızlı

FCA yetkilileri, yapılan geliştirmeler sonucunda, yeni Uconnect 5 sürümünün, eski sürüme kıyasla beş kata kadar daha hızlı hale geldiğini ifade ediyor. Yeni Atlantis donanımı, daha iyi bir işlemci, 6GB RAM, 64GB'a kadar flash bellek ve daha büyük, daha yüksek çözünürlükte ekranlara sahip olan Uconnect 5, tamamen yeni bir donanım. Bu yeni donanım, 12,3 inç ekrana ve UHD çözünürlüğe sahip.

Henüz FCA yetkilileri tarafından, Uconnect 5’in hangi araçlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak yeni sürümün, eski donanımın güncellenmesi şeklinde kullanılamayacağı belirtiliyor. Uconnect 5’in bu yıl içerisinde üretimi gerçekleştirilen yeni araçlarda kullanılmasının planlandığı söylentiler arasında.