Fiat ve Peugeot Birleşti! İşte Dünyanın En Büyük Dördüncü Üreticisi

Peugeot ve Fiat Chrysler, yaptıkları bir açıklamayla birlikte otomotiv üretimi konusunda birleştiklerini duyurdu. İki şirket, dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olarak birleşme şartlarını kabul ettiklerini belirtti.

İki ana şirket PSA Group ve Fiat Chrysler Otomotiv, PSA'nın maliyet tasarrufu konusunda kapatmayı planladığı ve 3.7 milyar euro değerindeki fabrikanın kapanmayacağını doğruladı. Bu fabrikanın geri dönüşümünü başarıyla tamamlayan PSA müdürü Carlos Tavares, yıllık yaklaşık 8.7 milyon araç satışını birleştirecek olan yeni grubun genel müdürlüğünü sürdürecek.

2018 satışlarına dayanarak bu iki Avrupa şirketinin yaklaşık 170 milyar Euro gelir ve 11 milyar Euro işletme kârına sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Peugeot ve Fiat tarafından henüz yeni bir isim açıklanmadığını da belirtmek gerekiyor. Fiat'ın ortaklarından olan John Elkann, grup başkanı olacakken yönetim kadrosunda Peugeot ortakları da yer alacak.

"Birleşmemiz temiz, güvenli ve sürdürülebilir bir hareketlilik dünyasına geçiş konusunda ustalaşmak ve müşterilerimize dünya standartlarında ürünler, teknoloji ve hizmetler sağlamak için otomotiv endüstrisinde daha güçlü bir konum almak için büyük fırsat."

Farklı Pazarlardan Farklı Beklentiler Var

Yeni grubun sattığı arabalar, Peugeot'nun Citroen, Opel ve Vauxhall gibi pazar markaları ve Fiat Chrysler'in Alfa Romeo, Jeep ve Maserati gibi premium ve lüks segmente kadar çeşitlenecek. Çatı şirket, grubun coğrafi olarak daha dengeli olacağına dikkat çekerken, Avrupa ve ABD pazarından farklı beklentilerin olduğu söylendi.

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