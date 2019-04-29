Fiber İnternette Hedef Büyük: 550 Bin Kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması için fiber altyapı uzunluğu, 2023'e kadar 550 bin kilometreye çıkarılacak." diye ifade etti.

Hızlı internet altyapısının, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını sağlayacağını belirten Turhan, bu amaçla fiber altyapı uzunluğunun 2023'e kadar 550 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Fiber internetin tüm ekonomiye etkisi olacak

Ayrıca, Bilişim teknolojilerinin ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Turhan, söz konusu teknolojilere yapılan yatırımların gerek doğrudan getirileri gerekse diğer sektörler üzerindeki verimlilik gibi dolaylı katkılarıyla tüm ekonomi üzerinde önemli etkileri olduğunu söyledi.

Erişim şebekesinde fibere dönüşümün ekonomik elverişlilik de gözetilerek azamileştirilmesinin hedeflendiğini anlatan Turhan, ortak altyapıların kurulumuna ilişkin düzenleme yapılacağını, mevcut fiber ve kablo altyapılarının daha verimli kullanımı için önlemler alınacağını ifade etti.