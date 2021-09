5,9 Milyon Dolarlık Fidye Saldırısı Gıda Kıtlığına Yol Açabilir

ABD'de yaşanan fidye saldırısı gıda kıtlığını tetikleyebilir. ABD'nin çiftçilik platformu olan NEW Cooperative'e yapılan saldırı, gıda tedarik zincirini bozma potansiyeline sahip.

ABD'nin Iowa eyaleti merkezli tarım hizmetleri sağlayıcısı NEW Cooperative Inc., sistemlerini çevrim dışına almaya zorlayan bir fidye yazılımı saldırısına uğradığını açıkladı. Saldırının arkasındaki BlackMatter grubu, 5,9 milyon dolarlık fidye talebinde bulundu.

Çiftçilik kooperatifi, sistemlerini tekrar çevrim içi duruma getiremezse saldırının tahıl, domuz ve tavuk arzını önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtiyor. Çiftçilik organizasyonu, yazılımının tahıl üretiminin yaklaşık yüzde 40'ına ve 11 milyon çiftlik hayvanının yem programlarına güç verdiğini söylüyor.

Fidye yazılımı grubu BlackMatter, NEW Cooperative'e bir saldırı gerçekleştirdi ve bilgisayar korsanları, istihbarat analistleri tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre şifre çözücü sunmak için 5,9 milyon dolar talep ediyor.

NEW Cooperative temsilcisi tarafından BlackMatter'a verilen bilgi açıklamasında, "Web siteniz kritik altyapıya saldırmadığınızı söylüyor. Biz kritik altyapıyız, ABD'deki gıda tedarik zinciriyle iç içeyiz. Çok kısa sürede toparlanamazsak tahılda çok fazla kamu kesintisi olacak; domuz eti ve tavuk tedarik zinciri etkilenecek" dedi.

BlackMatter ise "kritik altyapı" kategorisine giren tarım organizasyonuna dahil olmadığını söyleyerek saldırı iddialarını reddetti. BlackMatter'ın Tor kaynaklı sitesinde görülen not; grubun hastanelere, petrol ve gaz şirketlerine, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve devlet kuruluşlarına ve savunma sektöründekilere saldırmadığını belirtiyor.

Grup yanlışlıkla bu kuruluşlardan birine ait bilgisayarlara girerse dahi kurbanlara ücretsiz bir şifre çözücü sunacağını söylüyor. Ancak BlackMatter kriterlerine göre "kritik altyapı tesisleri" listesi, elektrik üretim tesisleri ve su arıtma tesisleri ile sınırlı.

🌐 BlackMatter #Ransomware group just ransomed another food critical infrastructure in the US, The ransom demand is 5,900,000$ for now 🚨



The victim is playing by the rules: "@CISAgov is going to be demanding answers from us within the next 12 hours" 🧐#BlackMatter pic.twitter.com/Iciet8lhwQ