Fidye Yazılım Saldırısı Bir Hastanın Ölümüne Neden Oldu

Siber saldırıların içerisinde en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan fidye yazılım saldırısı bir hastanın ölümüne yol açmış olabilir. BBC'ye göre Düsseldorf Üniversitesi'nin hastanesindeki bilgisayar sistemleri bilinmeyen kişiler tarafından devre dışı bırakıldı ve hasta, hastane tarafından başka bir hastaneye nakledilirken hayatını kaybetti. Siber saldırının bir sonucu olarak meydana gelen ölüm ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Fidye Yazılım Saldırısı, Hastanın Ölümüne Nasıl Yol Açtı?

9 Eylül tarihinde Düsseldorf Üniversitesi'nin hastanesinin özel verilerine büyük bir siber saldırı düzenlendi. Yapılan siber saldırının sonucunda hastanenin tüm özel verileri şifrelenerek erişilimez hale getirilirken aynı zamanda bilgisayar sistemleri de kullanılamaz bir hale geldi. Düsseldorf Üniversitesi'nin hastanesine getirilen hasta, hastanenin sunduğu tedavi hizmetlerinden yararlanacak ve erken müdahale ile hayatını kurtaracaktı ancak yapılan siber saldırının sonucunda Wuppertal'da nakledilmek zorunda kaldı ve hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili yapılan araştırmalara göre bilgisayar korsanlarının hedefinde hastaneye saldırmak yoktu, bilgisayar korsanlarının hedefinde başka bir üniversite vardı. Hastanenin bilgisayar sistemlerini kullanılamaz hale getiren ve özel verilerini şifreleyen bilgisayar korsanları, olayın farkına vardıktan sonra hastaneden herhangi bir ödeme talep etmeden hastanenin verileri ve bilgisayar sistemlerini eskiden olduğu gibi kullanmalarını sağladı.

Arne Schönbohm, bilgisayar korsanlarının Citrix tarafından geliştirilen bir VPN yazılımındaki mevcut bir güvenlik açığından faydalandığını ifade etti ve Düesseldorf Üniversitesi'nin hastanesi gibi diğer kuruluşları da söz konusu güvenlik açığının meydana getirebileceği olumsuz durumlara karşı daha dikkatli olması için önemli uyarılarda bulundu.