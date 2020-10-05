Fidye Yazılım Saldırısı Sağlık Firmasına Büyük Zarar Verdi!

Sağlık sektörüne düzenlenen siber saldırılar giderek daha fazla sorun yaşanmasına neden oluyor. Bilgisayar korsanlarının hedef aldığı şirketlere bir yenisi daha eklendi. Siber suçlular, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sağlık firmasına fidye yazılım saldırısı yaptı. Peki, sağlık sektörünü hedef alan bilgisayar korsanlarının son mağduru sağlık firması, şirketin verilerine yönelik düzenlenen büyük saldırıdan ne kadar etkilendi? İşte ayrıntılar!

Fidye Yazılım Saldırısı, Sağlık Firmasına Ne Kadar Zarar Verdi?

Siber saldırılar giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Son birkaç ay içerisinde yapılan saldırılar göz önünde bulundurulduğunda siber suçluların hedef aldığı sektörler arasına sağlık sektörü de eklenmiş gibi görünüyor. Üç hafta önce de aynı saldırı bir hastanenin verilerini şifrelemek için yapılmıştı ve hastanenin sistemleri düzenlenen saldırının sonucunda devre dışı kaldığı için durumu kritik olan bir hasta başka bir hastaneye nakledilirken hayatını kaybetmişti.

The New York Times'a göre sağlık sektöründe kullanılacak yazılımlar geliştiren eResearchTechnology iki hafta önce siber suçlular tarafından yapılan fidye yazılım saldırısı kurbanlarından biri oldu. Şirket, saldırının iki hafta önceden başladığını ve bu süre zarfında klinik denemelerin bir hayli yavaşladığını ifade etti.

Siber suçluların yaptığı saldırının hedefinde IQVIA (AstraZeneca'nın COVID-19 aşı çalışmalarını yöneten bir araştırma şirketi) ve Bristol Myers Squibb (ilaç şirketi) vardı. IQVIA ve Bristol Myers Squibb, veri yedeklemeleri sayesinde siber saldırıdan çok az etkilenildiğini ancak eResearchTechnology'nin diğer müşterilerinin hastalarını takip etmek için geleneksel yöntemleri kullanmaya devam etmek zorunda kaldığını söyledi.

Siber saldırının arkasında kimlerin olduğu henüz tespit edilemedi. eResearchTecknology'den ise şifrelenen verileri geri almak için istenen ücreti ödeyip ödemediği hakkında bir bilgi vermedi. Kötü amaçlı yazılımın herhangi bir COVID-19 testini etkileyip etkilemediği de siber saldırının arkasındaki isimler gibi şimdilik belli değil.