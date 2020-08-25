Fidye Yazılımı Saldırısı Üniversiteye Yarım Milyon Dolar Kaybettirdi

Fidye yazılımı saldırısı, çok büyük maddi kayıplara neden olabiliyor. Utah Üniversitesi, fidye yazılımı saldırılarının son kurbanı oldu ve bilgisayar korsanlarına internette hassas bilgileri yayınlamamaları için yaklaşık yarım milyon dolar ödedi. Gerçekleşen korkunç olay ile ilgili detaylar haberimizde.

Fidye Yazılımı Saldırısı Yüzünden Yarım Milyon Dolar Ödendi

Utah Üniversitesi'nde temmuz ayında korkunç bir olay gerçekleşti ve üniversite fidye yazılımına maruz kaldı. Saldırı için kullanılan fidye yazılımının türü hakkında hiçbir ayrıntı paylaşılmasa da üniversite, virüsün sunucularında depolanan verilerin %0,02'sini etkilediğini ve açığa çıkan bilgilerin çalışanlara ve öğrencilere ait olduğunu doğruladı.

Üniversite yedekleme yaptığı için verileri geri yükleyebildi ve BT sistemi tehlikeye atılmadı ama bilgisayar korsanları çalınan bilgileri internette yayınlayacakları tehdidinde bulundukları için ödeme yapmak zorunda kalındı. Üniversite gerçekleştirdiği birtakım değerlendirmenin ardından bilgisayar korsanlarına bir ücret ödemek için sigorta sağlayıcısıyla birlikte çalışmaya karar verdi.

Üniversitenin çalınan verilerinin bilgisayar korsanları tarafından internette yayımlanmasını engellemek için ödeme yapan Utah Üniversitesi, bilgisayar korsanlarına 457.000 doların üzerinde ödeme yaptı ve fidyenin bir kısmı siber sigorta poliçesi kapsamına alındı. Üniversite, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bu tür durumların üstesinden gelme konusunda uzman olan bir danışman da soruşturmayı desteklemek için görevlendirildi. Utah Üniveresitesi, öğrencilere ve çalışanlara güçlü şifreler kullanmaya devam etmelerini ve bilgisayar korsanlarının hesaplarına girmesini zorlaştırmak için şifreleri düzenli olarak değiştirmelerini önerdi.