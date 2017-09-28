FIFA 18'de Süper Lig'in En İyi Oyuncuları Belli Oldu

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği FIFA 18, yarın raflardaki yerini alıyor. EA Sports’un dünya çapında görücüye çıkaracağı futbol oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu. Ayrıca ligimizde yer alan en iyi oyuncular da değerlendirildi.
Ön sipariş veren kullanıcılara söz verildiği gibi üç gün önceden verilen FIFA 18, yarın ise tüm dünyada oyuncularla buluşmuş olacak. Playstation, Xbox, PC ve Nintendo Switch platformlarında oynanabilecek oyunun fiyatı ise 256 TL’den başlıyor. Sürümlerine göre fiyatları değişen FIFA 18 oyununda takım ve oyuncu güçleri de merak uyandırıyor.
Üç yıllık anlaşma kapsamında Türkiye liginin de yer aldığı FIFA 18’de Süper Lig’in en iyi oyuncuları belirlendi. 75 ila 86 ortalama oyuncu reytingi arasında değişen en iyi oyuncular listesinde zirvedeki isim ise Beşiktaş’ın bu sezon Real Madrid’den kadrosuna kattığı Pepe oldu. İşte Süper Lig’in en iyi oyuncularının sıralandığı o liste:
- Emmanuel Badu – Bursaspor (75)
- Maicon – Antalyaspor (76)
- Selçuk İnan – Galatasaray (76)
- Alper Potuk – Fenerbahçe (77)
- Fernando – Galatasaray (77)
- Jeremy Menez – Antalyaspo (77)r
- Jan Durica – Trabzonspor (77)
- Adriano – Beşiktaş (78)
- Theo Bongonda – Trabzonspor (78)
- Gökhan Töre – Beşiktaş (78)
- Miguel Lopes - Akhisar Belediyespor (78)
- Robin Van Persie – Fenerbahçe (78)
- Souza – Fenerbahçe (78)
- Pablo Batalla – Bursaspor (78)
- Anderson Talisca – Beşiktaş (79)
- Emre Belözoğlu - Medipol Başakşehir (79)
- Volkan Babacan - Medipol Başakşehir (79)
- Mariano – Galatasaray (79)
- Juraj Kucka – Trabzonspor (79)
- Edin Visca - Medipol Başakşehir (79)
- Vagner Love - Aytemiz Alanyaspor (79)
- Bafetimbi Gomis – Galatasaray (79)
- Fabricio – Beşiktaş (79)
- Sofiane Feghouli – Galatasaray (79)
- Negredo – Beşiktaş (79)
- Oğuzhan Özyakup – Beşiktaş (80)
- Carlos Idriss Kameni – Fenerbahçe (80)
- Atiba Hutchinson – Beşiktaş (80)
- Mehmet Topal – Fenerbahçe (80)
- Jeremain Lens – Beşiktaş (80)
- Younes Belhanda – Galatasaray (81)
- Samuel Etoo – Antalyaspor (81)
- Martin Skrtel – Fenerbahçe (81)
- Mathieu Valbuena – Fenerbahçe (81)
- Giuliano – Fenerbahçe (81)
- Samir Nasir – Antalyaspor (82)
- Gary Medel – Beşiktaş (82)
- Fernando Muslera – Galatasaray (82)
- Quaresma – Beşiktaş (83)
- Pepe – Beşiktaş (86)
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