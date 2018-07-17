FIFA serisinin yapımcısı EA Sports yayınladığı yeni istatistiklerle birlikte, FIFA 18 Dünya Kupası’nın galibini doğru tahmin etti, açıklamasını yaptı. Şirket, Dünya Kupası modunda oynanan sonuçları derleyerek, Fransa’nın kupayı en çok alan takım olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz eylül ayında futbol sevenlerle buluşan FIFA 18, milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmış ve en çok satan oyunlar arasına girmişti. İçerisinde halihazırda Ultimate Team, Yolculuk ve Kariyer Modu gibi çeşitli oyun modları barından FIFA 18, 2018 Dünya Kupası’nın başlamasından hemen önceyse Dünya Kupası moduna kavuşmuştu.

Dünya Kupası modu ile oyunculara kendi kupalarını oluşturma şansı sunan EA Sports, klasik turnuva modunun yanı sıra Ultimate Team’i de Dünya Kupası’na uyarlamıştı. Oyuncuların oldukça rağbet gösterdiği bu moda dair istatistikleri yayınlayan şirket, modun yayınlanmasından bu yana, Brezilya’nın 120 milyon, Fransa’nın 153 milyon, Arjantin’in ise 81 milyon kez seçildiğini belirtti. Yapılan maçlarda Fransa’nın 248 bin, Brezilya’nın 226 bin ve Almanya’nın 205 bin galibiyet aldığı söylendi.

Yapılan 406 milyon maçın sonucunda, en çok oynanan final maçı Fransa – Brezilya olurken, Fransa oynadığı finallerin 315 binini kazanarak, mod içerisinde kupayı en fazla kaldıran takım oldu. Böylece FIFA 18’in yapay zekası, Dünya Kupası’nın galibini çok önceden tahmin etme başarısını ele geçirdi.