FIFA 18 ve FIFA 19, 45 Milyon Oyuncu Daha Kazandı

Tarihin en popüler video oyunu serilerinden biri olan FIFA, güçlü büyümesine durdurak vermeden devam ediyor. 31 Mart’ta sona eren dördüncü mali çeyreğe ilişkin raporunu açıklayan Electronic Arts (EA), FIFA 18 ve FIFA 19’un PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One'da 45 milyon yeni oyuncu kazandığını açıkladı.

FIFA, Electronic Arts’ın en kazançlı oyunu olmaya devam ediyor. Nisan ayında, pazar araştırma şirketi NPD Group, serinin son halkası FIFA 19’un ABD’de Mart 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında en çok satan dokuzuncu oyun olduğunu açıklamıştı.

İlk kez 1993 yılında piyasaya çıktığından beri tam 260 milyon kopya satan FIFA serisi, oyun tarihinin en büyük hitlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Çeyrek boyunca EA, FIFA Ultimate Team maçlarının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını söyledi. Ultimate Team FIFA'nın en popüler modu olduğunu göz önüne alırsak, bu artış pek de şaşırtmıyor.

FIFA 19’un oyuncu sayısını artırmasındaki en önemli etkenlerden ikisi, 2018 Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi içerikleri olsa gerek. Hatırlayacağınız üzere, yıllardır beri PES serisinin elinde olan Şampiyonlar Ligi modu, Konami ile UEFA arasındaki anlaşmanın sona ermesinin ardından FIFA’ya geçmişti.

Tartışmasız dünyanın en popüler spor oyunu konumunda olan FIFA 19, geride bıraktığımız yıl Avrupa’nın en çok satan konsol oyunu olmuştu.

EA, dördüncü çeyrek raporunda, EA Access abonelik programının önümüzdeki temmuz ayında PlayStation 4'e geleceğini açıkladı. Bu da yakın zamanda FIFA’nın daha fazla oyuncu kazanabileceği anlamına geliyor.