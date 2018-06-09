FIFA 19'da Şampiyonlar Ligi Olacak!

FIFA 19'in tanıtım videosu E3 2018'de yayınlandı. Electronic Arts'ın konferasında gelen ilk video Şampiyonlar Ligi'nin duyurusunu yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda PES ile UEFA arasındaki anlaşmanın son bulduğunu öğrenmiştik. Konami'nin sahip olduğu Şampiyonlar Ligi lisansı, FIFA ile PES arasındaki en göze çarpan farklardan birisiydi. FIFA 19 ile yapılan yapılan duyuruyla birlikte Şampiyonlar Ligi lisansının artık Electronic Arts'ta olduğu anlaşıldı.

FIFA 19'da bulunacak olan Şampiyonlar Ligi modu sadece ana oyunda bulunmayacak. Electronic Arts, Şampiyonlar Ligi modunu her yerde kullandıklarını belirtti. Oyunda yer alan Alex Hunter hikaye modunda da Şampiyonlar Ligi yer alacak.

Yeni FIFA oyunu hakkında pek fazla bilgi verilmese de oyunun kapak yıldızının yine Cristiano Ronaldo olduğu belirtiliyor. FIFA 19'un PC, PS4, Xbox One ve Switch için 28 Eylül'de çıkış yapacağı belirtildi.