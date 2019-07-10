FIFA 19'daki Loot Box'ları Satın Alan Çocuklar, Ebeveynlerinin Banka Hesaplarını Boşalttı

Video oyunlarında yer alan ve loot box olarak adlandırılan ödül kutuları, yayıncıların ve geliştiricilerin en önemli kazanç kapılarından bir tanesi konumunda. Fakat bu durum, özellikle ebeveynlerin başını bir hayli ağrıtıyor. Birleşik Krallık’ta yaşanan bir olay, bunun son kanıtı oldu.

İngiltere’de yaşayan dört çocuğun, Nintendo Switch’teki FIFA 19 oyununda satılan loot box’ları satın alarak, ebeveynlerinin banka hesaplarını boşalttıkları ortaya çıktı.

Ebeveynlerinin banka kartlarını gizlice alan çocuklar, hesaptaki para bitene kadar oyundaki ödül kutularını almaya devam etti. 10 yaşın altında olduğu öğrenilen çocuklar, yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduklarını ifade etti; ancak bu özür, konsollarına el konulmasına engel olmadı.

Bu arada Nintendo, çocukların harcadığı yaklaşık 550 sterlini geri ödemeyi kabul etti. EA ise konuya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

Amerikan video oyun devi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, loot box’ların kumar olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söylemişti. Buna rağmen uzmanlar, ödül kutuları ve kumar arasında güçlü bir bağlantı olduğu görüşünü savunuyor.

Daha önce Japonya, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler, oyunlarda yer alan loot box’ları kontrol altına almak ve denetime tabii tutmak adına harekete geçmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise geçtiğimiz yıldan bu yana ödül kutularının çocuklar tarafından satın alınmasını engelleyecek bir tasarı üzerinde çalışıyor.