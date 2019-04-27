'FIFA 19' E-Şampiyonlar Ligi’nde Heyecan Devam Ediyor

E-spor organizasyonları ve turnuvaları her geçen büyürken FIFA serisi de bundan nasibini alıyor. FIFA 19 UEFA e-Şampiyonlar Ligi heyecanı son hız devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan çevrimiçi eleme mücadelelerinden sonra, şimdi de grup mücadeleleri İngiltere’nin Machester kentindeki Victoria Warehouse’da başlamış durumda.

64 profesyonel FIFA 19 PlayStation 4 (PS4) oyuncusu, 31 Mayıs’ta İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenecek olan finallere katılabilmek için mücadele ediyor. 26-27 Nisan tarihlerindeki karşılaşmaların sonucunda son 8’e kalmayı başalaran oyuncular Madrid’e gitmeye hak kazanacak.

Bu aşamada, F2Tekkz, Maestro, MsDossary ve Nicolas99FC gibi finallere katılması beklenen yüksek profilli oyuncular da mücadele edecek.

FIFA Serisi İçin Önemli Bir Test

Bünyesinde en iyi sanal futbolcuları barındıran E-Şampiyonlar Ligi turnuvası, 100.000 dolar para ödülü de vadetmesine rağmen henüz diğer bazı turnuvalar kadar büyük bir turnuva sayılmaz. Örneğin CS:GO ve PUBG gibi oyunlarda çok daha büyük turnuvalar düzenleniyor ve 1.000.000 dolar’lık para ödülleri dağıtılabiliyor.

Yine de bu FIFA serisi açısından oldukça önemli bir test. Çünkü bu turnuva, resmi olarak tasdik edilmiş bu gibi FIFA turnuvalarına yönelik talebin ne seviyede olduğunu gösterecek. Eğer bu turnuva popülerliğini kanıtlarsa, önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük FIFA turnuvaları görebiliriz.