FIFA 19 İçin 16 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

FIFA 19'un demosundan 16 dakikalık uzun bir oynanış videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda Manchester City ve Manchester United karşı karşıya geliyor.

Futbol oyunlarında uzun yıllardır tahtın lideri konumunda olan FIFA 19 için yeni videolar gelmeye devam ediyor. Oyunun demosundan gelen yeni video tam tamına 16 dakika uzunluğunda. Yayınlanan oynanış videosunda UEFA Avrupa Ligi finali oynanıyor. Manchester City ve Manchester United'in karşı karşıya geldiği maçta Active Touch isimli yeni top kontrol sistemini de yakından görme imkanı yakalıyoruz.

Videonun başlangıcında Cristiano Ronaldo'yu eski takımı Real Madrid formasıyla tekrar görüyoruz. Bildiğiniz üzere Cristiano Ronaldo, İtalyan takımı Juventus'a transfer olmuştu. Durumun böyle olması Electronic Arts'ın kalbini elbette kırdı ama her ne olursa olsun bu sorun FIFA 19'un tam sürümünde çözülecektir. Videoda Electronic Arts'ın E3 2018'de duyurduğu UEFA Şampiyonlar Ligi modunu da görme şansı yakalıyoruz.

Maç başladıktan sonra oyunun grafik kalitesinin neredeyse FIFA 18 ile aynı olduğunu hemen fark ettim. Grafiksel olarak neredeyse hiçbir fark bulunmuyor. FIFA 19'da sadece oynanış bakımından değişikler yapılmış. EA Games'in daha önceden duyurusunu yaptığı Active Touch isimli top kontrolü sistemininin yarattığı değişiklik göze çarpıyor. Oyundaki vuruş tarzı, top sürme ve oyun kurma yeteneklerinde iyileştirmeler yapılmış. Elbette daha oyun çıkmadan çok şey söylemek mümkün değil. Ama ilk izlenimde görebildiklerim bu kadar.

FIFA 19; PC, PS4 ve Xbox One platformları için 28 Eylül'de raflardaki yerini alacak.