FIFA 19 Türkiye Fiyatı Açıklandı

EA Sports'un Frostbite Engine motoruyla geliştirdiği FIFA 19'un çıkış tarihi 28 Eylül Cuma olarak belirlenmişti. Şimdi de ön sipariş tekliflerini açan EA Games, Türkiye için fiyatlarını açıkladı. Fiyatlara bakınca şimdiye kadarki en pahalı FIFA 19'u oynayacağız gibi görünüyor.

Bildiğiniz üzere bu seneki FIFA için Şampiyonlar Liginin haklarını satın alan ve rakibi PES'e karşı büyük bir üstünlük elde eden FIFA 19, fiyat etiketiyle can sıkıyor. Oyunun standart sürümünü ön sipariş kapsamında satın almak isterseniz PS4 için 359 TL, PC için de 345 TL ödemeniz gerekiyor. Ayrıca standart sürümünün Xbox One fiyatı ise 358 TL olarak belirlenmiş.

Standart sürümün haricinde Şampiyonlar sürümüne veya Ultimate sürümüne sahip olmak isteyenler için FIFA 19'un bu versiyonlarının fiyatlarının yaklaşık 100 TL daha pahalı olduğunu söylemekte fayda var. Şampiyonlar sürümünü almak isteyen PS4 kullanıcıları 450 TL, PC sahipleri 460 TL ve Xbox One oyuncularının ise 458 TL ödemesi gerekiyor.

Son olarak oyunun Ultimate sürümü için 500 TL'yi gözden çıkarmalısınız. PC için 518 TL olan FIFA 19 Ultimate sürüm, PS4 platformunda 500 TL bandındayken Xbox One'da ise 498 TL fiyat etikete sahip. Bu anlamda en ucuz Ultimate sürüm Xbox One için belirlenmiş.

Geçtiğimiz yıllara oranla bir hayli pahalı olan FIFA 19'un Türkiye'den pek çok oyuncusunu kaybedebileceği düşünülüyor. Özellikle PES'in, FIFA'ya oranla daha uygun bir fiyatlandırmaya sahip olması oyuncular için güzel bir fırsat olabilir. Bakalım FIFA 19 satışları ne durumda olacak?