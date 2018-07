FIFA 19'un Top Kontrolü Değişiyor

FIFA 19 için yepyeni bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda oyundaki top kontrolünün değiştiği gösteriliyor. Active Touch isimli yeni sistem ile topu daha yaratıcı bir şekilde kontrol edebileceğiz.

EA Games'in geliştirdiği FIFA serisi her yıl kendini bir kademe daha yukarı çıkarmayı başarıyor. Oyun her yıl daha fazla gelişerek oyunseverleri mutlu ediyor. Sürekli olarak gelişen FIFA oyunları, PES oyunlarını saf dışı bırakıp; yıllar boyunca futbol oyunlarında tahtın sahibi olmayı başardı. Tahtın lideri olan EA Games, son darbeyi de bu yıl yaptı. Konami ile UEFA arasındaki Şampiyonlar Ligi lisansının son bulmasını fırsat bilen EA Games, Şampiyonlar Ligi lisansını da bünyesine aldı. Çoğu takımın lisansına bile sahip olamayan Konami, bunu da kaptırmış oldu. Özellikle oyunu Şampiyonlar Ligi için alan kullanıcıları da kaybetti.

FIFA 19'da yer alacak Active Touch isimli yeni özellik top kontrolünü daha gelişmiş bir hale getiriyor. Oyundaki gelişmiş top kontrolü sayesinde rakibimizi saf dışı bırakmak daha da kolay bir hale gelecek. Karakterin kişisel yetenekleriyle birlikte çeşitli top tuzakları hazırlayarak gole gitme daha kolay ve daha eğlenceli hale gelecek.

FIFA 19, 28 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One kullanıcıları için raflardaki yerini alacak.