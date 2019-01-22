FIFA 19'un Yeni Güncellemesi Şutları Tamamen Değiştiriyor

Electronic Arts, FIFA 19 için uzun süredir beklenen büyük güncellemeyi en sonunda yaptı. Bugün itibarıyla PC için çıkan, yakın zaman sonra da PS4 ve Xbox One platformuna gelecek güncellemeyle şut sisteminde değişiklik yapıldığı söylendi.

FIFA 19 için yayınlanan yedinci güncelleme sonrası, Eylül 2019’dan bu yana değişmesi beklenen şut dinamikleri düzeltildi. Güncellemeyle özellikle çok oyunculu maçlarda sürekli kullanılan zamanlamalı ve plase şutlar üzerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Zamanlamalı şutlar, FIFA 19 ile sisteme eklenmişti. Yapılan yenilikle birlikte şut tuşuna bastıktan belirli bir süre sonra tekrar şut tuşuna basıldığında, daha iyi şut çekmek mümkün oluyordu. Zamanlamanın tutturulamaması durumundaysa çekilen şut olması gerekenden daha kötü yerlere gidiyordu. Plase şutlar ise yıllardır FIFA oyunlarında bulunuyor ve R1+şut kombinasyonuyla daha iyi şutlar çekilebiliyordu. Özellikle FIFA 19’da plase şutlar gereğinden fazla iyiydi ve olması gerekenden daha iyi sonuçlar elde ediliyordu.

Yayınlanan devasa güncellemede zamanlı şutların değeri, normal şutlara göre daha da yükseldi. Daha önce yeşil ve sarı alanlarda tuşa tekrar basılmasıyla elde edilen sonuçlar ile zamanlamasız çekilen şutların hata oranları benzerlik taşıyordu. Artık doğru zamanlamayla yapılan şutların, normal şutlardan daha iyi sonuçlar vereceği dile getirildi. Zamanlamalı olarak çekilen plase şutların düzgün gitme oranı düşüren EA, değişiklikle birlikte şutların gideceği yeni noktaları aşağıdaki gibi gösterdi. Hazırlanan görselde Manchester City’nin orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne tarafından çekilen 100 şutun sonucu gösterildi. Yukarıdaki resmin güncellemeden önceki sonuçlar, alttaki görselin ise yeni seçenekler olduğu belirtildi.

FIFA 19'da yeni şutlar nasıl olacak?

Electronic Arts yaptığı değişikliklerin sebebini şöyle açıkladı: “Yapılan değişiklikle uzun paslar ve ortalardan sonra oyuncuların yeşil zamanlamalı şut çekme şanslarını düşürmeyi umut ediyoruz.”

Yeşil zamanlamayla çekilen şutların çok fazla golle sonuçlandığını gören EA, bu şutların efektifliğini düşürürken, zamanlamalı ya da zamanlamasız güçlü plase şutların gücü düşürüldü. Yeşil zamanlamalı ve plase şutların artık daha fazla dışarı çıkacağını söyleyen EA, yeni değişikliği de yine Kevin de Bruyne ile çekilen 100 şutla gösterdi. Yine aşağıdaki görselde de üstteki eski alttaki yeni şutları gösteriyor.