FIFA 20 Demosu Bugün PS4, PC ve Xbox One için Yayınlanacak

Bu senenin FIFA oyunu 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak ama oyunu çıkmadan önce deneyebileceksiniz. Mesela bugün! Electronic Arts, merakla beklenen FIFA 20 oyununun demosunu bugün oyuncuların beğenisine sunacak.

Hatırlayacağınız üzere sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde de aktardığımız gibi, Reddit üzerinde yaşanan bir sızıntı ile bahsi geçen demonun 12 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanacağına işaret ediliyordu. Bu tarih resmi bir tarihti de sonradan değiştirildi mi bilmiyoruz ama PlayStation 4, PC ve Xbox One için hazırlanan demo bugün içerisinde çevrimiçi mağazalardan indirilebilir olacak.

Demonun içeriğinde VOLTA Football modu bulunacak. Bu mod, bildiğiniz gibi uzun zamandır özlenen FIFA Street oyununun yenilenmiş bir versiyonu olacak ve Tokyo şehrindeki bir binanın çatısı ve Londra şehrindeki kafes benzeri yerlerde oynayabileceğiz. Bu modun yanı sıra seçebileceğimiz on farklı takım bulunacak. Bu takımların listesi ise şöyle;

Real Madrid CF

Liverpool FC

Manchester City FC

Paris Saint-Germain FC

Borussia Dortmund

AS Roma

Atletico Madrid

CF Amarica

Los Angeles FC

Vissel Kobe

PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için geliştirilmiş olan FIFA 20, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. Ancak oyunun Şampiyonlar Sürümü'nü veya Ultimate Sürüm'ü ön-sipariş ile aldığınız takdirde 24 Eylül 2019 tarihinde erken erişim sağlama hakkınız olacak.