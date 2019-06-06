FIFA 20, EA Play 2019 Öncesinde Duyuruldu

E3 2019 için oldukça az bir zaman kaldı ve şu sıralarda oyun dünyası hiç olmadığı kadar hareketli. Duyurular da ardı arkasına geliyor. Cumartesi günü gerçekleşecek olan EA Play 2019 etkinliği öncesinde Electronic Arts da FIFA 20 oyununu duyurdu.

FIFA 20 oyununun duyurusu EA SPORTS FIFA Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Hemen aşağıdaki paylaşıma baktığınız zaman, 8 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan etkinliğe işaret edilirken beraberinde de altı saniyelik bir klip iliştirilmiş. Bu klip bizlere pek fazla bir şey sunmuyor olsa da içeriğinde daha önceden görmediğimiz tuhaf bir işaret bulunuyor.

FIFA 20 hakkındaki detaylı bilgiler, 8 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirecek olan EA Play 2019 etkinliği kapsamındaki canlı yayınların TSİ 21:00 sıralarında başlayacak olan bölümünde paylaşılacak. Ancak geçtiğimiz günlerde resmi FIFA sayfası üzerinden bir takım bilgiler sunan Electronic Arts, yeni oyunda gerçekleştirilecek olan yapay zeka tarafından yapılan savunma, şut, kaleci reaksiyonları, pas sistemi gibi oynanışa dair ilk değişiklikler hakkında bir takım bilgiler vermişti.

Bakalım FIFA 20 oyununda ne gibi değişiklikler planlanıyor? Bunu öğrenmek için fazla bir zaman kalmadı. Gelişmeler için takipte olacağız.