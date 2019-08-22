FIFA 20 için 15 Dakikalık Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

FIFA 20 bu senenin GamesCom fuarında oynanabilir olarak oyuncuların beğenisine sunulan oyunlar arasında yer alıyordu. Fuar alanına gelen oyuncuların deneyebildiği oyundan on beş dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı.

EA Game Changers programına kayıtlı olan Youtuber Kazooie94 tarafından yayınlanan oynanış videosunda Paris Saint-Germain FC ve Real Madrid CF takımları karşı karşıya geliyor. Bu iki kulüp bir Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşı geliyorlar ve maçın oynandığı stadyum ise Atatürk Olimpiyat Stadı. Bunu gördükten sonra, ülkemizdeki daha başka hangi stadyumların FIFA 20 oyununa aktarıldıklarını merak etmedik değil. Bunu ilerleyen zamanlarda öğrenebileceğimizi tahmin ediyoruz.

Son dönemde çıkan FIFA oyunlarında olduğu gibi FIFA 20 oyununun başlangıcında da bir Şampiyonlar Ligi final karşılaşması bizi bekleyecek. Bu defa Real Madrid CF ve Paris Saint-Germain FC takımları karşı karşıya geliyorlar. Aşina olduğumuz seremoni kısmı sonrasında başlayan maç kesintisiz bir oynanış ile ekranlarımıza geliyor. Seyrine doyumun olmadığı maçta bolca golün atıldığını görüyoruz. Hatta bu gollerin arasında penaltıdan atılanı da var.

Oynanışa dair birçok detayın da yer aldığı oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

PlayStation 4, Switch, PC ve Xbox One için geliştirilen FIFA 20, 24 Eylül 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.