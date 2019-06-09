FIFA 20 ile İlgili İlk Oynanış Detayları Paylaşıldı

EA Play 2019 kapsamında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Açılışın Star Wars Jedi: Fallen Order ile yapıldığı etkinliğin yıldızlarından bir tanesi de FIFA 20 oldu. Senelik olarak çıkan FIFA serisinin yeni oyunu PlayStation 4, PC ve Xbox One için 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. Daha önceden sizlerle paylaştığımız VOLTA Football moduna ek olarak, oynanışa dair yenilikler de bulunacak.

Electronic Arts, FIFA 19 oyununa bağlı olarak oyuncular tarafından yapılan geri dönüşler ışığında FIFA 20 oyununun geliştirilme aşamasında oynanışa dair yapılacak olan ilk değişiklikleri daha önceden ortaya çıkartmıştı. EA Play 2019 etkinliğindeki canlı yayın sonrasında, resmi internet sayfasından yapılan paylaşım ile FIFA 20 oyunundan bekleyebileceğimiz yenilikler ortaya çıktı.

Öncelikle otantik oyun akışı başlığı altında revizyondan geçirilmiş olan oyun akışı ile gerçekçi aralık ve oynanış hızı ile daha fazla bire bir pozisyonun yaşanacak olması, yine revizyondan konumlanma ve ikili mücadele sistemi sayesinde yapay zekanın oyuncu için daha iyi savunma desteği sağlayacak olması ve daha gerçekçi oyuncu animasyonları yeniliklerinden bahsediliyor.

Detayların devamında ise maçın sonucuna etki edebilecek anlarda daha fazla kontrolümüzün olacağına dair bir takım değişikliklerin yaşanacağını öğreniyoruz. Mesela yeni çalım sistemi sayesinde futbolcuların daha çevik hale gelmesiyle rakibinizi şaşırtarak atak şekillerini çeşitlendirmek gibi. Ayrıca aktif temas sisteminin kullanımıyla çeşitli yeni ikili kademe animasyonları ile yapacağınız savunmalar daha avantajlı olacak. Bunlara ek olarak kullanılacak olan yeni mekanik ile serbest vuruşlarda ve penaltılarda vuracağınız noktayı daha iyi ayarlayabilmeniz mümkün olacakken, şut sisteminde yapılacak olan revizyon ile daha tutarlı ve daha gerçekçi bitiriş vuruşları yapabileceksiniz.

Şimdilik Electronic Arts tarafından EA Play 2019 etkinliği bağlamında FIFA 20 ile ilgili verilen detaylar bunlar ama önümüzde daha dört aya yakın bir süreç olduğu için ilerleyen zamanlarda çok daha yeni detayın paylaşılacağından ve oynanış gösterimlerinin yapılacağından eminiz.