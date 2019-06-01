FIFA 20 İle Yaşanacak İlk Oynanış Değişiklikleri Ortaya Çıktı

Senelik olarak çıkmaya devam eden FIFA oyunları, bu yıl çıkacak olan FIFA 20 ile yoluna devam edecek. EA Play 2019 etkinliğinde yapılacak olan canlı yayın ile oynanışa dair pek çok detayı öğreneceğimiz oyun için ilk bilgiler gelmeye başladı. Daha oyun resmi olarak duyurulmadan, Electronic Arts oynanışa dair yapılacak olan değişiklikleri açıklamaya başladı.

FIFA sayfasındaki Pitch Notes adı altında paylaşılan detaylara bakılırsa, planlanan değişiklikler oyuncular tarafından yapılan geri dönüşler ışığında gerçekleştirilecek. Listenin başında ise yapay zeka tarafından yapılan savunma sistemi var. Sistem konumlanmanın revize edilmesi ve sahadaki kadansın ayarlanması ile revize edilecekmiş. Bu sayede daha zorlu bir yapay zeka savunması ile karşı karşıya olacağız. Ayrıca yeni bir planlı top çalma sistemi de olacak. Electronic Arts tarafından verilen bilgiye bakılırsa, bu sistem savunma oyuncunuzun topu çalmayı takımınız için uygun bir şekilde denemesini sağlayarak manuel top çalma sistemini destekleyecekmiş.

Öte yandan bire bir şut isabetliliği iyileştirilecekken, kaleci ile karşı karşıya kaldığınızda kalecinin reaksiyonlarında da ince ayarlamalar yapılacak. Böylece kaleciler daha 'insansı' tepkiler gösterecekler ve ekranın başında saçınızı başınızı yolmak durumunda kalmayacaksınız. Bununla birlikte çekeceğiniz şutun yüksekliğini ve sertliğini de ayarlayabilmeniz mümkün olacak.

Electronic Arts tarafından bahsedilen değişikliklerin arasında zamanlı bitiriş vuruşları da yer alıyor. Zamanlama aralığının daraltılması ile bu vuruşlar artık daha zor ve daha fazla yetenek gerektirecek. Yüz seksen derecelik vuruşlar ise mükemmel bir zamanlamanız olsa bile artık daha zayıf etkili olacaklar.

FIFA 20 oyununda vole vuruşları ve havaya yapılan vuruşlar daha az isabetli olacak ve daha çeşitli sonuçlara yol açacak. İki oyuncunun kafa topuna çıkması durumunda da çok çeşitli sonuçlar yaşanacak ve uygun durumlarda, atakta olan oyuncu için pozisyonun gol ile sonuçlanması daha da zorlaşacak.

FIFA 19 oyununda topluluk tarafından en fazla geri dönüş yapılan nokta ise seri yetenek hareketleriyle ilgili olmuştu. Bu sayede yapılan taktiğin gereğinden fazla etkili olması nedeniyle savunma hattının pozisoyun savuşturmada fazlaca zorlanması ve hatta çoğu zaman savuşturamamasıyla sonuçlanıyordu. FIFA 20 oyununda ise geliştirici ekip bu sorunun üzerine ayrıca eğilecek ve müteakip yetenek hareketinde oyuncunun hata yapma ve bunun sonucunda da topu kaybetme olasılığı artacak.

Son olarak, serbest vuruşlardaki konumlanmada, kaleci kontrolünde ve oyuncular arası geçişlerde de iyileştirmelerin yapılacak olmasının yanı sıra zor bir durumda pas verirken hata yapma olasılığının ve pas isabetinin arttırılması ve plase pas gibi yeni bir oynanış seçeneği de FIFA 20 oyununda karşımıza çıkacak olan yeniliklerin arasında olacak.