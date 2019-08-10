FIFA 20 Kariyer Modu, Önemli Değişiklerle Gelecek

Electronic Arts bu sene çıkacak olan FIFA oyunu ile önceki senelere göre çok daha iddialı. Duyurusundan bu yana oynanış, Pro Club modu dahil olmak üzere birçok değişiklikten söz edilmişti. Electronic Arts, yakın bir zaman önce paylaştığı yeni detaylarla FIFA 20 oyununun kariyer modundaki değişikliklerden de bahsetti.

FIFA sayfası üzerinden paylaşılan yeni Pitch Notes kısmına bakılırsa, FIFA 20 oyununun kariyer modunda kilit değişiklik söz konusu olacak. Buna göre, her bir maç sonrasında skor, atılan goller, rakip takım, genel performans ve daha fazlasına bağlı olarak gazetecilerin soracakları sorular farklılık gösterecek.

Menajer Kariyeri bir parçası olarak önemli maçların hem öncesinde hem de sonrasında basın konferansları düzenlenecek. Bu konferans sırasında da size sorulan sorulara cevaplar vereceksiniz. Ayrıca yine Menajer Kariyeri modunda artık oyuncularınızla birebir konuşma imkanınız da olacak. Bu konuşmanız sırasında sergileyeceğiniz tutum hem menajer derecelendiremenizi hem de oyuncunuzun moralini etkileyebilecek.

Hazır oyuncunuzun moralini etkilemesinden bahsetmişken, oyuncuların morallerini bire bir olarak yapacağınız konuşmalar dışında etkileyecek daha başka unsurlar da olacak. Bu unsurlar maçta kaldığı süreden maaş beklentilerine ve sahadaki genel performanstan takımın genel gidişatına kadar çeşitlilik gösterecek. Eğer oyuncunuzun moral seviyesini yüksek tutarsanız, bunun yapacağınız sıradaki maçlara etkisi büyük olacak.

Electronic Arts tarafından bahsedilen bir diğer önemli değişiklik ise manejer özelleştirmesi olacak. FIFA 20 oyununun Menajer Kariyeri modundaki özelleştirme sistemi sayesinde artık kadın menajer de seçebileceksiniz. Oluşturduğunuz menajerinizin kıyafetini sezonun istediğiniz bir zamanında değiştirebilmek gibi bir özgürlüğünüz de olacak. Bunların yanı sıra, menajer oluşturma aşamasında, vücut tipi, ten rengi, saç stili, kıyafet ve ayakkabı gibi detayların yanı sıra çok çeşitli aksesuar seçimi de mümkün olacak.

Son olarak, oyundaki bir diğer önemli değişik ise değişken oyuncu potansiyeli olacak. Buna göre genç yıldızların genel derecelendirmeleri performanslarına bağlı olarak değişecek. Mesela genç bir forvet açılış sezonunda gollerdeki becerisini ortaya koyarsa derecelendirmesi yükselecek. Benzer şekilde yaşı ilerlemesine rağmen modern futbola ayak uydurmaya çalışan bir futbolcunun da istatistikleri normaline göre daha yavaş gerileme kaydedecek.

PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için geliştirilmekte olan FIFA 20, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.