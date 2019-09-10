FIFA 20'nin FIFA Ultimate Team Modundaki En İyi Yüz Futbolcu Açıklandı

Senelik olarak satışa sunulan FIFA oyunlarının her bir yeni üyesi duyurulduğunda, cevabı en çok merak edilen soruların arasında FIFA Ultimate Team modunda en iyi yüz oyuncunun kimler olduğu ve zirvede kimin olduğu yer aldığı. Electronic Arts da her sene olduğu gibi FIFA 20 oyununda merak edilen bu sorulara cevap veriyor.

Listede FIFA 20 ile büyük değişiklikler yaşanıyor. En başta göze çarpan ise zirvenin yeni sahibinin Arjantinli yıldız Lionel Messi olacak olması. Bu arada, Messi yeni oyunda MF (Merkez Forvet) yerine SGK (Sağ Kanat) mevkisinde yer alacak. Cristiano Ronaldo ise bu oyunda 93 puan ile ikinci sıraya gerilemiş durumda ama detaya inildiğinde Portekizli yıldızın önemli noktalarda avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğer dikkat çeken detay ise Galli yıldız Gareth Bale liste dışı kalmış.

FIFA 20 FIFA Ultimate Team modunun en iyi on oyuncusuna aşağıdan, listenin tamamına ise şuradan bakabilirsiniz.