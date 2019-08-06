FIFA 20'nin İlk Oynanış Görüntüleri Yayınlandı

Her sene olduğu gibi bu sene de yeni FIFA oyunu oyuncular tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. 27 Eylül 2019 tarihinde PlayStation 4, PC, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak oyunda, gerek EA Play 2019 öncesi gerekse de sonrasında paylaşılan detaylar ile oynanış yönünden oldukça önemli yeniliklerin olacağını öğrendik. Bu detaylardan sonra farkı görebilmek için de ilk oynanış videolarını bekliyorduk. Beklediğimiz FIFA 20 oynanış görüntüleri en nihayetinde ortaya çıktı.

FIFA eWorld Cup 2019 büyük finali öncesinde Electronic Arts dört FIFA yayıncısını kendi aralarında taraflara ayırarak ikiye iki Real Madrid CF ve Liverpool FC maçı yaptırdı. Oynanış görüntüleri için ilerleme çubuğunu 02:23:00 noktasına çekmeniz gerekiyor.

Maçta gol sesi çıkmadığı için pek de keyif verici olmadığını söylemek gerek ama burada önemli olan ise tabii ki oynanış. İzlemekle oynamak arasında fark olduğu için bu açıdan bakınca FIFA 19 ile FIFA 20 arasındaki oynanış farkını anlamak zor olabilir ama daha önceden paylaşılan detaylarda bahsedildiği üzere sık sık top kayıplarının yaşanıyor. Bir diğer dikkat çeken nokta ise top fiziği oluyor. Daha gerçekçi hareket eğrileri olduğunu ve daha fazla sektiğini ve top çalmaların daha etkili olduğunu görebiliyoruz.

Ancak yine de bir önceki oyunla aradaki farkı bizzat oynamadan tam olarak anlayabilmek zor olacak. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de oyunun çıkışı öncesinde Electronic Arts, FIFA 20 için bir oynanabilir demo yayınlayacaktır ve o demo ile oynanışa dair yapılan değişiklikleri daha iyi anlayabileceğimizden eminiz.