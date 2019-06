FIFA 20 Sistem Gereksinimleri ve Özel Sürümleri Ortaya Çıktı

Dün gece gerçekleşen EA Play 2019 etkinliğinde, bildiğiniz gibi FIFA 20 oyununun oynanışına dair yeni detaylar öğrenmiştik. Oynanış bakımından serinin yeni oyununun gerçeğe daha da yakın olması için FIFA 19 üzerinden yapılan geri dönüşler ışığında yapılan bir takım değişiklikler söz konusu olacak. 27 Eylül 2019 tarihinde çıkması beklenen oyun, PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için geliştiriliyor.

Oyunu PC platformunda oynayacak olan oyuncular için FIFA 20 sistem gereksinimleri ve buna ek olarak özel sürümleri açıklandı.

Resmi FIFA sayfası üzerinden paylaşılan bilgilere bakacak olursak, FIFA 20 oyununu bilgisayarınızda sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için sisteminizde en aşağı AMD Phenom II X4 965 veya Intel Core i3-2100 veya muadili bir işlemci, 8 GB bellek, AMD Radeon HD 7850 (2 GB) veya NVIDIA GTX 660 (2 GB) veya muadili bir ekran kartı bulunması gerekiyor. Detayların tamamı için aşağıya bakabilirsiniz.

FIFA 20 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: AMD Phenom II X4 965 veya Intel Core i3-2100 veya muadili

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 (2 GB) veya NVIDIA GTX 660 (2 GB) veya muadili

Depolama Alanı: 50 GB

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 kbps internet hızı. Yüklemek ve oynamak için internet bağlantısı gerekiyor.

FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: AMD Athlon X4 870K veya Intel i3 6300T veya muadili

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X veya NVIDIA GeForce GTX 670 veya muadili

Depolama Alanı: 50 GB

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 kbps internet hızı. Yüklemek ve oynamak için internet bağlantısı gerekiyor.

FIFA 20 özel sürümlerle birlikte gelecek!

FIFA 20 oyunun da serinin önceki oyunları gibi özel sürümleri olacak. Bu özel sürümler, Şampiyonlar sürümü ve Ultimate sürüm. Şampiyonlar sürümünü ön-sipariş ile aldığınız takdirde oyuna 24 Eylül 2019 tarihinde erişim sağlayabilmenin yanı sıra her hafta bir tane olmak üzere on iki hafta boyunca on iki adede kadar nadir altın paketi, beş FUT maçında kiralık beş ikon öge olmak üzere kiralık oyuncu seçim hakkı ve özel sürüm FUT formalarınız olacak.

Ultimate sürümünü ise 5 Ağustos 2019 tarihine kadar ön-sipariş ile aldığınız takdirde oyuna 24 Eylül 2019 tarihinde erişim sağlayabilmeye ek olarak, her hafta iki tane olmak üzere on iki hafta boyunca yirmi dört adede kadar nadir altın paketi, beş FUT maçında kiralık beş ikon öge olmak üzere kiralık oyuncu seçim hakkı, özel sürüm FUT formaları ve takas yapılamayacak olan FUT için dikkat çeken yirmi oyuncu ögesi bulunacak.

Oyunun standart sürümünü ön-sipariş ile aldığınız zaman da her hafta bir tane olmak üzere üç hafta boyunca üç nadir altın paketi hediye edilecek. Bunun dışında beş FUT maçında kiralık beş ikon öge olmak üzere kiralık oyuncu seçim hakkı ve özel sürüm FUT formaları da sizin olacak.