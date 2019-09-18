FIFA 20, Tam Bir Stadyum Cenneti Olacak

FIFA 20 için önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Esasen 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyunun özel sürümünü aldığınızda üç gün erken erişim sağlayabileceksiniz ama EA Access veya Origin Access Basic aboneliğiniz var ise yarından itibaren on saat boyunca deneyebilmeniz mümkün olacak. Electronic Arts yaptığı yeni açıklama ile FIFA 20 oyununda seçilebilir olacak bütün stadyumların listesini yayınladı.
Serinin yeni oyunu stadyum açısından tam bir derya deniz olacak. Neredeyse yok yok diyebiliriz ve bu stadyumların arasında daha önceden de öğrendiğimiz üzere Atatürk Olimpiyat Stadı da yer alıyor. Bunun dışında İngiltere Birinci Ligi (Premier League), İngiliz Futbol Ligi, Serie A, MLS (Amerika ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey ligi), Bundesliga ligleri, La Liga takımlarına ait doksan kadar lisanslı stadyum arasından seçim yapabileceksiniz.
Bu stadyumların yanı sıra VOLTA Futbol modunda da Cape Town, Buenos Aires, Tokyo ve Miami şehirleri dahil beş farklı kıtadan on yedi kadar saha sizleri bekleyecek.
Tam liste ise şu şekilde:
İNGİLTERE BİRİNCİ LİGİ (PREMIER LEAGUE)
- Anfield
- Bramall Lane
- Carrow Road
- Emirates Stadium
- Etihad Stadium
- Goodison Park
- King Power Stadium
- London Stadium
- Molineux Stadium
- Old Trafford
- Selhurst Park
- St. James' Park
- St. Mary's Stadium
- Stamford Bridge
- The Amex Stadium
- Tottenham Hotspur Stadium
- Turf Moor
- Vicarage Road
- Villa Park
- Vitality Stadium
İNGİLİZ FUTBOL LİGİ
- Cardiff City Stadium
- Craven Cottage
- Fratton Park
- KCOM Stadium
- Kirklees Stadium
- Kiyan Prince Foundation Stadium
- Liberty Stadium
- Riverside Stadium
- Stadium of Light
- Stoke City FC Stadium
- The Hawthorns
LIGUE 1 CONFORAMA
- Groupama Stadium
- Orange Vélodrome
- Parc des Princes
SERIE A TIM
- San Siro
- Stadio Olimpico
DİĞER ÜLKELER
- Donbass Arena
- Otkritie Arena
EREDIVISIE
- Johan Cruijff ArenA
MLS
- BC Place Stadium
- CenturyLink Field
- Dignity Health Sports Park
- Mercedes-Benz Stadium
- Red Bull Arena (New Jersey)
LIGA BBVA MX
- Estadio Azteca
SAUDI PRO LEAGUE
- King Abdullah Sports City
- King Fahd Stadium
MEIJI YASUDA J1
- Panasonic Stadium Suita
ULUSLARARASI
- Atatürk Olimpiyat Stadı
- Wembley Stadium
BUNDESLIGA
- BayArena
- BORUSSIA-PARK
- Commerzbank-Arena
- Düsseldorf-Arena
- Olympiastadion
- Opel Arena
- PreZero Arena
- Red Bull Arena (Leipzig)
- RheinEnergieStadion
- Signal Iduna Park
- VELTINS-Arena
- Volkswagen Arena
- wohninvest Weserstadion
- WWK Arena
BUNDESLIGA 2
- HDI-Arena
- Max-Morlock-Stadion
- Mercedes-Benz Arena
- Volksparkstadion
LALIGA SANTANDER
- Coliseum Alfonso Pérez
- Estadio ABANCA-Balaídos
- Estadio Benito Villamarín
- Estadio Ciutat de València
- Estadio de la Cerámica
- Estadio de Mendizorroza
- Estadio José Zorrilla
- Estadio Mestalla
- Estadio San Mamés
- Estadio Santiago Bernabéu
- Municipal de Butarque
- Municipal de Ipurua
- Ramón Sánchez-Pizjuán
- RCDE Stadium
- Reale Seguros Stadium
- Wanda Metropolitano
LALIGA SMARTBANK
- Estadio El Alcoraz
- Estadio ABANCA-Riazor
- Estadio de Gran Canaria
- Estadio de Montilivi
- Estadio de Vallecas
- Estadio La Rosaleda
JENERİK
- Al Jayeed Stadium
- Aloha Park
- Arena del Centenario
- Arena D'Oro
- Court Lane
- Crown Lane
- Eastpoint Arena
- El Grandioso
- El Libertador
- Estadio de las Artes
- Estadio El Medio
- Estadio Presidente G.Lopes
- Euro Park
- FeWC Stadium (PlayStation 4 ve Xbox One)
- Forest Park Stadium
- Ivy Lane
- Molton Road
- O Dromo
- Sanderson Park
- Stade Municipal
- Stadio Classico
- Stadion 23. Maj
- Stadion Europa
- Stadion Hanguk
- Stadion Neder
- Stadion Olympik
- Town Park
- Union Park Stadium
- Waldstadion