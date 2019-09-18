FIFA 20, Tam Bir Stadyum Cenneti Olacak

FIFA 20 için önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Esasen 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyunun özel sürümünü aldığınızda üç gün erken erişim sağlayabileceksiniz ama EA Access veya Origin Access Basic aboneliğiniz var ise yarından itibaren on saat boyunca deneyebilmeniz mümkün olacak. Electronic Arts yaptığı yeni açıklama ile FIFA 20 oyununda seçilebilir olacak bütün stadyumların listesini yayınladı.

Serinin yeni oyunu stadyum açısından tam bir derya deniz olacak. Neredeyse yok yok diyebiliriz ve bu stadyumların arasında daha önceden de öğrendiğimiz üzere Atatürk Olimpiyat Stadı da yer alıyor. Bunun dışında İngiltere Birinci Ligi (Premier League), İngiliz Futbol Ligi, Serie A, MLS (Amerika ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey ligi), Bundesliga ligleri, La Liga takımlarına ait doksan kadar lisanslı stadyum arasından seçim yapabileceksiniz.

Bu stadyumların yanı sıra VOLTA Futbol modunda da Cape Town, Buenos Aires, Tokyo ve Miami şehirleri dahil beş farklı kıtadan on yedi kadar saha sizleri bekleyecek.

Tam liste ise şu şekilde:

İNGİLTERE BİRİNCİ LİGİ (PREMIER LEAGUE)

Anfield

Bramall Lane

Carrow Road

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

Tottenham Hotspur Stadium

Turf Moor

Vicarage Road

Villa Park

Vitality Stadium

İNGİLİZ FUTBOL LİGİ

Cardiff City Stadium

Craven Cottage

Fratton Park

KCOM Stadium

Kirklees Stadium

Kiyan Prince Foundation Stadium

Liberty Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

The Hawthorns

LIGUE 1 CONFORAMA

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

SERIE A TIM

San Siro

Stadio Olimpico

DİĞER ÜLKELER

Donbass Arena

Otkritie Arena

EREDIVISIE

Johan Cruijff ArenA

MLS

BC Place Stadium

CenturyLink Field

Dignity Health Sports Park

Mercedes-Benz Stadium

Red Bull Arena (New Jersey)

LIGA BBVA MX

Estadio Azteca

SAUDI PRO LEAGUE

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

MEIJI YASUDA J1

Panasonic Stadium Suita

ULUSLARARASI

Atatürk Olimpiyat Stadı

Wembley Stadium

BUNDESLIGA

BayArena

BORUSSIA-PARK

Commerzbank-Arena

Düsseldorf-Arena

Olympiastadion

Opel Arena

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

wohninvest Weserstadion

WWK Arena

BUNDESLIGA 2

HDI-Arena

Max-Morlock-Stadion

Mercedes-Benz Arena

Volksparkstadion

LALIGA SANTANDER

Coliseum Alfonso Pérez

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de la Cerámica

Estadio de Mendizorroza

Estadio José Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Municipal de Butarque

Municipal de Ipurua

Ramón Sánchez-Pizjuán

RCDE Stadium

Reale Seguros Stadium

Wanda Metropolitano

LALIGA SMARTBANK

Estadio El Alcoraz

Estadio ABANCA-Riazor

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio La Rosaleda

JENERİK