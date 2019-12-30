FIFA 20, Tatil Döneminde En Çok Satan Oyun Olmayı Başardı

Yıl başına yaklaştığımız şu son günler, ardı ardına yapılan indirim kampanyaları ile oyun dünyası açısından da oldukça hareketli geçmişti. Bu hareketlilik en çok Electronic Arts cephesine yaramış. Son yayınlanan satış verilerine göre, FIFA 20 tatil döneminde dünya genelinde en çok satan kutulu oyun olmayı başarmış.

Games Industry sitesine yansıyan habere göre, 22 Aralık 2019 itibarıyla ortaya çıkan ISFE (Avrupa İnteraktif Yazılım Federasyonu) dijital ve kutulu satış verilerine dayalı olarak, tatil döneminde en çok satan on oyun belli olmuş. Listenin başında FIFA 20 bulunuyor. FIFA 20 oyununu Call of Duty: Modern Warfare takip ederken üçüncü sıraya Star Wars Jedi: Fallen Order yerleşmiş. Grand Theft Auto V ise bu üçlünün ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Dijital satış verileri ülkemiz Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Rusya, İspanya ve Portekiz dahil kırk üç ülkeyi kapsarken, kutulu satışlar verileri ise Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz dahil on üç ülke ile sınırlı tutulmuş.

Tatil zamanında en çok satan on oyunun listesi şu şekilde:

FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order Grand Theft Auto V Luigi's Mansion 3 Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2020 Pokemon Sword Red Dead Redemption 2 Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020

Öte yandan yine ISFE verilerine göre, Grand Theft Auto V tatil zamanında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya genelinde en çok indirilen oyun olmayı başarmış. FIFA 20 ise bu defa ikinci sırada yer alıyor.

Son olarak, Birleşik Devletler genelindeki satışlar ile ilgili veriler de NPD Group tarafından 16 Ocak 2020 tarihinde yayınlanacak. Bakalım FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare, Grand Theft Auto V ve Star Wars Jedi: Fallen Order oyunlarının en iyi yirmi oyun sıralamasındaki yerleri ne olacak?